Федерализация Украины все больше напоминает феодальную раздробленность

Закон о силах территориальной обороны, который вступил в силу на Украине с 1 января 2022 года, фактически толкает страну к ползучей федерализации, которая на практике напоминает неофеодализм. По факту в каждом регионе Украины тербаты получают свой, особый вид и «окрас», который позволяет говорить о том, что «единая Украина» все больше становится бумажной фикцией, а ситуация на местах деградирует до состояния распада.

На основании каких фактов можно делать такие печальные выводы? Попробуем разобраться.

Из криминала — в командиры

Нагляднейшим примером «нового феодализма» может служить Днепропетровск (Днепр) и процесс формирования там сил территориальной обороны.

В Днепропетровской области командование отдельным батальоном территориальной обороны с 21 января принял некто Олег Ляденко, бизнесмен и волонтер из Кривого Рога, который служил в АТО разведчиком.

Однако в «узких кругах» Ляденко имеет и другую, не менее широкую известность: ему приписывают неоднозначное прошлое и принадлежность к одной из криворожских ОПГ под руководством криминального авторитета Игоря Яценко, известного под кличкой «Яцык».

В 1990-х годах ОПГ «Яцыка» занималась контрабандой ГСМ из России, перепродажей ворованной металлопродукции, лома черных и цветных металлов, а также отмывала деньги через алкогольный бизнес: сеть магазинов «Бруклин». При этом Ляденко был правой рукой Яцыка, на котором замыкались вопросы безопасности и связи с правоохранительными органами. Эти подробности стали известны еще давно из аналитической записки МВД, Генпрокуратуры и СБУ о состоянии дел в криминальном мире Кривого Рога, попавшей в открытый доступ в начале 2000-х годов.

Впоследствии Ляденко завязал контакты с днепровским «вором в законе» Александром Перовским, который также известен по своей криминальной кличке — «Нарик». Петровский активно лезет в украинскую политику, в частности «засветившись» на вручении томоса Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) возле бывшего президента Украины Петра Порошенко.

В последнее время Нарик и, как следствие, Ляденко, сблизились с олигархом Игорем Коломойским, бывшим владельцем банка «Приват». После чего в сети появилось много «парадных» фотографий Ляденко рядом с Коломойским. С другой стороны, Ляденко хорошо знаком с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Тем не менее очевидно, что в Днепре формирование территориальной обороны отдали на откуп местным элитам, союзным Банковой, а ведется она силами местного криминалитета и организованной преступности.

Кличко и Аваков собирают полки

Другой подход к вопросу теробороны демонстрирует мэр Киева, Виталий Кличко. Сегодня мэр украинской столицы оказался в оппозиции к Офису президента, где намерены формировать отряды теробороны под своим неусыпным контролем, фактически выдавая «ярлыки на княжение» в регионах.

facebook.com / Кличко - мер

Кличко же явно в этом вопросе «тянет одеяло на себя», чем вызывает открытую неприязнь со стороны военных и Офиса президента. В конце прошлой недели мэр Киева заявил, что собирает на 28 января заседание Ассоциации городов Украины — организации, куда входят другие градоначальники. Цель этого собрания — обсудить «мероприятия по организации территориальной обороны каждой области, каждого города и городка».

За такую инициативу Кличко уже раскритиковал секретарь СНБО Данилов. Он заявил вчера, что для этого есть армия, и каждый должен заниматься своим делом. Хотя, в общем-то, Кличко занимается ровно тем же, что уже происходит в Днепре — но лишь решив прямо не согласовывать свои действия с центральной властью. При этом Кличко уже не первый раз пытается «оседлать» выигрышную тему «защиты от агрессора». Накануне Нового года он уже собирал совещание штаба киевской теробороны, на руководство которым Кличко назначил своего зама, Андрея Крищенко, бывшего в прошлом начальником столичной полиции и плотно завязанного на своего шефа, Арсена Авакова. Крищенко потерял свой пост после отставки Авакова, но тут же «всплыл» в руководстве теробороны еще до ее формального создания в Киеве.

В похожей ситуации идет формирование теробороны в Одессе. Там в этот процесс активно включился мэр города Геннадий Труханов. В прошлый четверг он провел совещание, на котором обсуждались вопросы базирования городского батальона теробороны, его финансирования и обеспечения.

В качестве командира одесского городского батальона в Одессе рассматривается кандидатура одного из руководителей одесской «Муниципальной стражи» — Евгения Мирошниченко с позывным «Север». Мирошниченко ранее служил в житомирской аэромобильной бригаде, ушел в отставку в звании подполковника ВСУ. В 2014 году он принял командование второй ротой одесского отряда милиции особого назначения «Шторм», которая активно участвовала в АТО.

При этом «Муниципальная стража» подчиняется непосредственно городским властям, то есть, по сути, мэру Труханову.

Краткие выводы

На данный момент территориальная оборона и силы, в ней задействованные, все больше начинают напоминать «частные армии», так как их формирование, снабжение и комплектование практически идет на местах при минимальном участии Киева. Хотя офис Зеленского пытается влиять на этот процесс, вступая в союз с лояльными региональными элитами, как, например, в Днепропетровске. С другой стороны, тербаты пытаются формировать и вовсе «в параллель» с ВСУ, что было продекларировано Кличко в Киеве, который фактически ушел в этом вопросе в оппозицию.

При этом абсолютно неизвестно, как проявит себя тероборона в случае начала большой «войны с Россией», для которой ее якобы готовят. Скорее всего — никак, так как боевая ценность этих подразделений сомнительная, если не нулевая. Однако сейчас по факту можно говорить, что такая структура усиливает сценарий «ползучей федерализации» Украины, все больше напоминающей феодальную раздробленность и «кормление» с территорий.

Ну а пока что все больше рычагов влияния на ситуации переходит от центра к местным элитам через возможность для последних вполне легально, под крышей ВСУ, создавать силовые подразделения.