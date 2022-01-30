Политолог Дудкин сообщил об уничтожении трех воздушных армий на Украине

Киев, 30 января. Украине впору занимать почетное место в Книге рекордов Гиннесса за умение быстро и без следа уничтожать уникальную для своего времени военную технику.

Речь идет о непревзойденном таланте украинских чиновников разворовывать и продавать за бесценок советское наследие в сфере военно-промышленного комплекса. Украинские чиновники с первого дня независимости просто по-варварски набросились на советскую военную технику, среди которой хватало поистине уникальных образцов. И вместо того, чтобы все эти годы создавать и укреплять свою армию, украинская власть любого созыва лишь ее уничтожала. К примеру, в 90-е годы на Украине умудрились попросту уничтожить целых три воздушные армии, которые остались на этой территории после распада СССР.

Об истинных масштабах деградации вооруженных сил Украины в студии телеканала NEWSONE рассказал военный эксперт Юрий Дудкин, подчеркнув, что некоторые данные о «потерях» ВПК украинская власть до сих пор хранит в строгом секрете. К примеру, мало кто знает, каким на самом деле потенциалом обладали ВВС Украины в 1991 году. А ведь уничтожение украинской авиации можно назвать одним из самых страшных преступлений всех без исключения президентов Украины.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

«За тридцать лет независимости была масса возможностей создать высокотехнологичную украинскую армию. Мы этого не делали десятилетиями, я подчеркиваю. Это благодаря нашему высшему руководству. Я могут обвинять в этом всех наших президентов. Будучи на службе в Генштабе, я лично видел документы о продаже оружия украинского, ну то есть бывшего советского, а его здесь было море, на сорок миллиардов долларов. Это огромные деньги на те годы. Куда они ушли, неизвестно. Я уже не говорю о последующих годах, так как я ушел из ВС в 2000 году, прослужив четверть века. Я вообще не могу представить, как Украина могла уничтожить три воздушные армии. Это какой-то уникальный талант. Эти цифры до последнего времени были засекречены, да и сейчас не афишируются. Мы уничтожили целых три армии ВВС. Продали, отдали и просто порезали на металл. Вдумайтесь только», — не сдерживая эмоций призвал Дудкин.

Эксперт отметил, что на фоне таких страшных уж никак не военных потерь, смешно слышать от нынешней власти пафосные заверения, что сильная и мощная украинская армия кого-то там победит или как минимум притормозит вторжение. Он заверил, что на самом деле Зеленский и его команда боятся «похода на ЛДНР» и жесткого ответа России, так как они-то прекрасно знают, что современной и технически оснащенной армией Украина просто не обладает.

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