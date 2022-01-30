Политолог Дудкин сообщил об уничтожении трех воздушных армий на Украине

Киев, 30 января. Украине впору занимать почетное место в Книге рекордов Гиннесса за умение быстро и без следа уничтожать уникальную для своего времени военную технику.
Речь идет о непревзойденном таланте украинских чиновников разворовывать и продавать за бесценок советское наследие в сфере военно-промышленного комплекса. Украинские чиновники с первого дня независимости просто по-варварски набросились на советскую военную технику, среди которой хватало поистине уникальных образцов. И вместо того, чтобы все эти годы создавать и укреплять свою армию, украинская власть любого созыва лишь ее уничтожала. К примеру, в 90-е годы на Украине умудрились попросту уничтожить целых три воздушные армии, которые остались на этой территории после распада СССР.
Об истинных масштабах деградации вооруженных сил Украины в студии телеканала NEWSONE рассказал военный эксперт Юрий Дудкин, подчеркнув, что некоторые данные о «потерях» ВПК украинская власть до сих пор хранит в строгом секрете. К примеру, мало кто знает, каким на самом деле потенциалом обладали ВВС Украины в 1991 году. А ведь уничтожение украинской авиации можно назвать одним из самых страшных преступлений всех без исключения президентов Украины.
«За тридцать лет независимости была масса возможностей создать высокотехнологичную украинскую армию. Мы этого не делали десятилетиями, я подчеркиваю. Это благодаря нашему высшему руководству. Я могут обвинять в этом всех наших президентов. Будучи на службе в Генштабе, я лично видел документы о продаже оружия украинского, ну то есть бывшего советского, а его здесь было море, на сорок миллиардов долларов. Это огромные деньги на те годы. Куда они ушли, неизвестно. Я уже не говорю о последующих годах, так как я ушел из ВС в 2000 году, прослужив четверть века. Я вообще не могу представить, как Украина могла уничтожить три воздушные армии. Это какой-то уникальный талант. Эти цифры до последнего времени были засекречены, да и сейчас не афишируются. Мы уничтожили целых три армии ВВС. Продали, отдали и просто порезали на металл. Вдумайтесь только», — не сдерживая эмоций призвал Дудкин.
Эксперт отметил, что на фоне таких страшных уж никак не военных потерь, смешно слышать от нынешней власти пафосные заверения, что сильная и мощная украинская армия кого-то там победит или как минимум притормозит вторжение. Он заверил, что на самом деле Зеленский и его команда боятся «похода на ЛДНР» и жесткого ответа России, так как они-то прекрасно знают, что современной и технически оснащенной армией Украина просто не обладает.
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