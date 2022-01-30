«Венеция» заинтересована в трансфере форварда ЦСКА Чалова

Москва, 30 января. Футбольный клуб «Венеция» проявляет предметный интерес к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову.

Согласно сведениям Tuttomercatoweb, ранее «Венеция» вела переговоры по трансферу перуанского форварда клуба «Беневенто» Джанлуки Лападулы.

Чалов — воспитанник армейского клуба. В составе команды форвард два раза становился серебряным призером чемпионата России и обладателем Суперкубка страны.

Напомним, на прошлой неделе хавбек «Лилля» и сборной Турции Юсуф Языдши перешел в ЦСКА на правах аренды. Стороны заключили контракт до окончания сезона-2021/2022.