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«Венеция» заинтересована в трансфере форварда ЦСКА Чалова

  /   Обновлено: 30 января 2022 16:02
Спорт
«Венеция» заинтересована в трансфере форварда ЦСКА Чалова
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Москва, 30 января. Футбольный клуб «Венеция» проявляет предметный интерес к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову.

Согласно сведениям Tuttomercatoweb, ранее «Венеция» вела переговоры по трансферу перуанского форварда клуба «Беневенто» Джанлуки Лападулы.

Чалов — воспитанник армейского клуба. В составе команды форвард два раза становился серебряным призером чемпионата России и обладателем Суперкубка страны.

Напомним, на прошлой неделе хавбек «Лилля» и сборной Турции Юсуф Языдши перешел в ЦСКА на правах аренды. Стороны заключили контракт до окончания сезона-2021/2022.

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цска трансферы федор чалов
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