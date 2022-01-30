Леонид Куравлев завещал своим детям все имущество и сбережения

Москва, 30 января. Народный артист РСФСР Леонид Куравлев составил завещание задолго до смерти. Друзья Куравлева рассказали, что актер оставил все свои сбережения детям — 44-летнему Василию и 59-летней Екатерине.

Наследники разделят между собой пятикомнатную квартиру в доме на набережной с видом на Москву-реку и Храм Христа Спасителя, дачу в Подмосковье и 100 млн рублей.

Источник kp.ru сообщил, что завещание было составлено давно. Других наследников у Куравлева нет.

Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет. Незадолго до этого его госпитализировали в тяжелом состоянии. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Ранее актер Станислав Садальский почтил память Леонида Куравлева и вспомнил, каким был его коллега при жизни. Заслуженный артист РСФСР сообщил, что у Куравлева был уникальный талант. По его словам, российский кинематограф поблек бы без ролей легендарного актера.