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Леонид Куравлев завещал своим детям все имущество и сбережения

Общество
Леонид Куравлев завещал своим детям все имущество и сбережения
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Москва, 30 января. Народный артист РСФСР Леонид Куравлев составил завещание задолго до смерти. Друзья Куравлева рассказали, что актер оставил все свои сбережения детям — 44-летнему Василию и 59-летней Екатерине.

Наследники разделят между собой пятикомнатную квартиру в доме на набережной с видом на Москву-реку и Храм Христа Спасителя, дачу в Подмосковье и 100 млн рублей.

Источник kp.ru сообщил, что завещание было составлено давно. Других наследников у Куравлева нет.

Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет. Незадолго до этого его госпитализировали в тяжелом состоянии. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Ранее актер Станислав Садальский почтил память Леонида Куравлева и вспомнил, каким был его коллега при жизни. Заслуженный артист РСФСР сообщил, что у Куравлева был уникальный талант. По его словам, российский кинематограф поблек бы без ролей легендарного актера.

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смерть наследство завещание куравлев
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