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Водитель машины спасла ребенка от стаи бродячих собак в Красноярском крае

Общество
Водитель машины спасла ребенка от стаи бродячих собак в Красноярском крае
pixabay.com

Красноярск, 30 января. Жительница города Енисейск в Красноярском крае пришла на помощь 12-летнему ребенку, на которого напала стая бездомных собак.

Инцидент произошел 28 января на улице Ванеева, рядом с одним из местных магазинов. Бродячие животные, которых было около десятка, окружили ребенка, проходившего мимо, пишет издание «Дела.ru».

Проезжавшая мимо на машине женщина успела отогнать животных громким сигналом клаксона. Об этом очевидица рассказала в социальных сетях. Благодаря решительным действиям местной жительницы школьник не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась.

«Хорошо, что я ехала в это время и успела отогнать их сигналом на машине», — написала автоледи.

Случай со спасением школьника недавно произошел в Кузбассе. Дорожный мастер и монтер спасли жизнь ребенку, который едва не угодил под колеса поезда.

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