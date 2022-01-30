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Журавлев назвал смерть Леонида Куравлева невосполнимой потерей для кинематографа

Общество
Журавлев назвал смерть Леонида Куравлева невосполнимой потерей для кинематографа
ru.wikipedia.org  /  Ivan Bessedin

Москва, 30 января. Актер Анатолий Журавлев почтил память народного артиста РСФСР Леонида Куравлева и заявил, что кинематограф осиротел после его утраты.

Леонид Куравлев по праву может считаться культовой фигурой советского кинематографа: артист не раз снимался у знаковых режиссеров, таких как Георгий Данелия, Станислав Говорухин и Леонид Гайдай. Анатолий Журавлев рассказал каналу «Звезда», каким запомнит покойного актера.

«Это актер с большой буквы, которых эпоха рождает один раз в сто лет. Таким был Леонид Куравлев и это невосполнимая потеря. Жалко и грустно, когда уходят такие столпы, без которых наш кинематограф осиротеет еще на одного «мамонта»», — подчеркнул артист.

Журавлев также признался, что с удовольствием следил за работой Куравлева на съемочной площадке. Он отметил, что покойная знаменитость была воплощением «светлого юмора».

Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни. Последние дни он провел без сознания в хосписе.

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