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Брат экс-премьера Ливана Харири намерен занять его место в политической жизни страны

Весь мир
Брат экс-премьера Ливана Харири намерен занять его место в политической жизни страны
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Бейрут, 30 января. Бахаа Харири, брат ливанского экс-премьера Саада Харири, сообщил о намерении присоединиться к политической гонке, чтобы вывести страну из кризиса.

Такое заявление он сделал вскоре после того, как Саад, несколько раз занимавший пост главы правительства, недавно отказался от участия в предстоящих парламентских выборах. Бахаа выразил готовность продолжить дело своего убитого отца, известного суннитского политика Рафика Харири, погибшего в результате теракта в 2005 году. При жизни последний пользовался широкой поддержкой со стороны Саудовской Аравии, активно выступал за вывод сирийских войск в 2000-х годах и разоружение проиранской «Хезболлы». Аналогичной позиции в отношении шиитского военизированного формирования и Исламской республики придерживался впоследствии и Саад.

Разделяющий эти идеи Бахаа заявил о намерении вернуть стране суверенитет и избавить ее от «оккупантов». Однако действовать политик собирается не напрямую, а продвигая кандидатов движения Sawa Li Lubnan, которое было сформировано при его финансировании с целью проведения широкомасштабных реформ в государстве.

Бахаа Харири имеет двойное гражданство — ливанское и саудовское. Также он возглавляет свой бизнес-проект по развитию недвижимости в Ливане и Иордании. Ранее активного участия в политической жизни республики он не принимал, но ряд экспертов предполагают, что его приход в политику является попыткой саудовских властей «заполнить пустоту» в суннитском секторе парламента после ухода со сцены Саада, не оправдавшего надежды властей королевства и допустившего рост влияния Тегерана в своей стране.

Уход Саада

Неделей ранее Саад Харири сообщил об окончательном отказе от претензий на власть и призвал последовать его примеру членов «Движения будущего», которое было создано еще его отцом. Свое решение он объяснил в том числе и негативным воздействием на страну внешней политики Ирана, не позволяющей реализовать в Ливане сколь-либо эффективные реформы в области финансов.

Примечательно, что и Рафик, и Саад Харири за годы нахождения у власти скопили многомиллиардные состояния, войдя в число богатейших людей на планете. При этом рост капитала отца семейства происходил на фоне увеличения государственного долга Ливана, из-за чего он был заподозрен в коррупции. Впоследствии такие же обвинения выдвигались и против его сына, политика которого не привела к улучшению финансовой ситуации в стране.

Ряд принятых им решений настроил против Саада немалую часть общества, например, попытки ввести налог на мессенджеры и снижение размера пособий для представителей некоторых социальных групп. Такие шаги, по его словам, были призваны спасти экономику страны, скатывающуюся в кризис на фоне улучшения личного финансового состояния экс-премьера.

Новый друг Эр-Рияда

Бахаа также входит в списки «Форбс» с капиталом около двух миллиардов долларов, однако известно, что с 2008 года он не был связан с семейным бизнесом. По сообщениям ливанских политологов, брат экс-премьера поддерживает близкие отношения с саудовским наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

Слухи о том, что через поддержку «нового» Харири власти королевства намерены продвигать свои интересы, восходят еще к 2017 году, когда Саад был задержан во время визита в королевство и якобы под давлением правящей династии заявил о своей отставке. Тогда ряд источников сообщил, что официальные лица Эр-Рияда предложили членам семьи Харири поддержать Бахаа как нового главу «Движения будущего». Сам он публично одобрил решение своего брата об уходе с поста премьера.

Теперь же его официальный приход в политику Ливана после окончания карьеры Саада лишь подтверждает такие предположения. По мнениям местных аналитиков, Бахаа Харири, доселе не игравший заметной роли в делах республики, даже и не пытался бы это сделать без саудовской поддержки за спиной. Его близость с Эр-Риядом может стать козырной картой на фоне недавнего скандала, который привел к разрыву дипломатических отношений между Ливаном и аравийскими монархиями, что пагубно сказалось на стремящейся в пропасть экономике страны.

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саудовская аравия ливан харири
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