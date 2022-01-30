Минобороны РФ получило партию модернизированных РСЗО «Град»

Москва, 30 января. Российские войска получили партию модернизированных реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

В сообщении пресс-службы Ростеха говорится, что системы были поставлены Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа. Отмечается, что военным передали партию РСЗО в современной модификации («Торнадо-Г»). Техника уже отгружена и отправилась к местам несения службы.

Отметим, что модернизированные реактивные системы залпового огня «Град» предназначены для поражения живой силы и бронетехники противника в местах сосредоточения, на марше и в боевых порядках. Эти боевые машины оснащены автоматизированной системой управления огнем.

Ранее военные эксперты говорили, что российская РСЗО «Смерч» считается одной из самых смертоносных в мире. Удар этой системы по эффективности сравним с использованием тактического ядерного заряда.