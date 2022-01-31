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«Обрушит всю германскую экономику»: в Госдуме дали оценку сжиженному газу из США

Экономика
«Обрушит всю германскую экономику»: в Госдуме дали оценку сжиженному газу из США
Федеральное агентство новостей  / 

Германия не вторит русофобской истерии Запада благодаря здравой позиции своих ведущих политиков. Об этом в интервью ФАН заявил председатель комитета Государственной думы по контролю Олег Морозов.

Ранее лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц высказал мнение, что с экономической точки зрения безрассудно останавливать запуск трубопровода «Северный поток — 2».

«В Германии есть очень влиятельные силы, которые отлично понимают, какая антинемецкая игра ведется Вашингтоном, — заметил Морозов. — Ведь главной жертвой «обнуления» «Северного потока — 2» станет именно ФРГ! Грубо говоря, в переводе на экономический язык, германцам сейчас предлагают из своего кармана оплатить все те потери, которые государство понесет в случае незапуска трубопровода. Все это прекрасно понимают!»

Депутат привел данные немецких опросов, показывающих, что порядка 70% жителей страны выступают за нормализацию отношений с Россией.

«Он просто обрушит всю германскую экономику!»: в Госдуме дали оценку сжиженному газу из США
ФБА «Экономика сегодня» /

«И политики ФРГ не могут не слышать сигналы своего общества, которому точно не нужна эта история с переходом на американский газ, который возят танкерами и у которого сложнейшая логистика, — сказал парламентарий. — Да он просто обрушит всю германскую экономику!»

Собеседник ФАН подчеркнул: новый канцлер Олаф Шольц прекрасно осознает подобного рода печальные перспективы.

«Потому Германия и ведет себя так сдержанно в этом антироссийском хоре, в который слились голоса стран Запада», — резюмировал Морозов.

Ранее политолог Антон Бредихин назвал три фронта, по которым может пойти эскалация конфликта с Украиной.

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Все новости / Экономика / «Обрушит всю германскую экономику»: в Госдуме дали оценку сжиженному газу из США
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