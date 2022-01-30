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Медведев назвал безмозглыми болельщиков в финале Australian Open

Спорт
Медведев назвал безмозглыми болельщиков в финале Australian Open
Global Look Press  /  Bai Xuefei/Xinhua

Мельбурн, 30 января. Вторая ракетка мира Даниил Медведев во время финального матча Открытого чемпионата Австралии с испанцем Рафаэлем Надалем обратился к судье на вышке с критикой в адрес публики.

Во время перерыва между третьим и четвертым сетами 25-летний россиянин назвал идиотами болельщиков, кричащих на его подаче.

«Они идиоты. Без мозгов. Пустоголовые. В их жизни, должно быть, все очень плохо, да», — обратился Медведев к судье.

Финальная встреча Медведев — Надаль проходит в воскресенье на центральном корте в Мельбурне. Россиянин второй раз подряд выходит в финал австралийского турнира. В 2021 году в решающем матче он проиграл сербу Новаку Джоковичу.

Ранее во время полуфинального матча с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом Медведев обращался на повышенных тонах к главному арбитру. Он указал судье на коучинг со стороны отца и тренера Циципаса в ходе игры. В результате Федерация тенниса Австралии оштрафовала россиянина на 12 тысяч евро.

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