Ефим Шифрин почтил память Леонида Куравлева

Москва, 30 января. Артист эстрады Ефим Шифрин посвятил пост в своем блоге народному артисту РСФСР Леониду Куравлеву.

Шифрин скорбит по утрате Куравлева вместе со своими коллегами и поклонниками артиста. Он опубликовал кадры из фильмов, в которых играл роли легендарный актер.

«Светлая память, Леонид Вячеславович», — подписал коллаж юморист на своей странице в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @koteljnik

Известность артисту принесли роли в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Золотой теленок», «Афоня», «Ищите женщину» и многих других. Всего он снялся в более чем 200 фильмах и сериалах.

О смерти Куравлева стало известно в воскресенье, 30 января. Звезда фильма «Афоня» скончался в возрасте 85 лет из-за остановки сердца. Незадолго до этого его госпитализировали в тяжелом состоянии. Дата и место прощания с артистом будут объявлены позднее.