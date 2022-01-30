Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 17:24
17:23
Общество
Ямальские зоозащитники вновь отправили в тундру вернувшихся к людям белых медвежат
17:22
Общество
Почти 30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы
17:20
Весь мир
Конгресс США не смог договориться о бюджете для «плана Байдена»
17:19
Экономика
Мировые цены на уголь вернулись к рекордному росту из-за ситуации на Украине
17:18
Экономика
Число действующих буровых установок в США превысило 600 штук
17:18
Происшествия
Суд в Египте приговорил десять человек к смертной казни за подготовку терактов
17:17
Происшествия
Таксист насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе в Новосибирске
17:16
Политика
The Guardian: в Италии переизбран президент Маттарелла, который не хотел баллотироваться
17:15
Спорт
Надаль победил Медведева в финале AO-2022
17:14
Шоу-бизнес
Телеведущая Дана Борисова насчитала 150 порезов на теле дочери
Все новости

Ефим Шифрин почтил память Леонида Куравлева

Общество
Ефим Шифрин почтил память Леонида Куравлева
instagram.com  /  @koteljnik

Москва, 30 января. Артист эстрады Ефим Шифрин посвятил пост в своем блоге народному артисту РСФСР Леониду Куравлеву.

Шифрин скорбит по утрате Куравлева вместе со своими коллегами и поклонниками артиста. Он опубликовал кадры из фильмов, в которых играл роли легендарный актер.

«Светлая память, Леонид Вячеславович», — подписал коллаж юморист на своей странице в Instagram.

Ефим Шифрин почтил память Леонида Куравлева
Prt Scr instagram.com / @koteljnik

Известность артисту принесли роли в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Золотой теленок», «Афоня», «Ищите женщину» и многих других. Всего он снялся в более чем 200 фильмах и сериалах.

О смерти Куравлева стало известно в воскресенье, 30 января. Звезда фильма «Афоня» скончался в возрасте 85 лет из-за остановки сердца. Незадолго до этого его госпитализировали в тяжелом состоянии. Дата и место прощания с артистом будут объявлены позднее.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ефим Шифрин почтил память Леонида Куравлева
смерть куравлев шифрин
Комментировать