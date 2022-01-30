«Фамилия моя слишком известная…»: Топ-5 лучших ролей актера Леонида Куравлева

На 86-м году жизни нас покинул советский и российский киноактер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев. Вместе с читателями ФАН вспоминает лучшие роли артиста, которые принесли ему всенародную любовь и признание.

«Золотой теленок»

Один из «детей» капитана Шмидта, Шура Балаганов, запомнится нам не только как редкий человек, сумевший без долгих раздумий заявить, что для полного счастья в жизни ему нужно именно 6400 рублей, пусть и теми деньгами. В этом персонаже Леонида Куравлева зрителя несомненно покорили его искренность, наивность и авантюризм. Кроме того, полезным уроком для всех стала и роковая ошибка Шуры, вознамерившегося украсть пару рублей в трамвае, имея за пазухой не одну стопку хрустящих банкнот.

Кадр из фильма «Золотой теленок» /

«Семнадцать мгновений весны»

В роли эсэсовца Айсмана артист также был более чем убедителен, вызывая бег мурашек по спине у зрителей легендарного советского многосерийного фильма. Впрочем, взгляд актера показался создателям картины недостаточно злым, чтобы взять его на роль Адольфа Гитлера, на которую Леонид Куравлев пробовался изначально. Теперь трудно сказать, как картина выглядела бы в случае, если бы его все же утвердили на роль фюрера, да это по большому счету и не важно. Культовая советская лента и так обрела бессмертие в нашей стране.

Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны» /

«Место встречи изменить нельзя»

Видимо, опыт сыгранной роли Шуры Балаганова помог артисту великолепно воплотить образ вора Копченого в культовой экранизации романа братьев Вайнеров «Эра милосердия». Сцена игры в бильярд приковывает внимание аудитории благодаря игре психологической между вором и Глебом Жигловым, сыгранным актером Владимиром Высоцким.

«Вы бы сняли пиджачок, гражданин начальничок!» — вне всяких сомнений, эту фразу Копченого не раз цитировали в народе.

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» /

«Афоня»

«От себя-то убежать можно, а вот от милиции нельзя!» — сказал один из персонажей этой ленты.

Действительно, кто из нас в какой-то момент жизни не задумывался о том, как он живет, и о такой ли жизни мечтал он, его родные. Именно благодаря этому каждый из нас может сопереживать ушлому и безалаберному сантехнику Афанасию в этой картине. Каждый может найти в ней какой-то свой смысл, но хочется надеяться, что после просмотра у каждого человека в голове возникает мысль, что никогда не поздно начать жизнь сначала.

Кадр из фильма «Афоня» /

«Иван Васильевич меняет профессию»

«Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть!» — с неповторимым шармом и юмором напутствовал зрителей Жорж Милославский с экранов кинотеатров в культовой комедии режиссера Леонида Гайдая.

Образ предприимчивого вора-домушника, сыгранного Леонидом Куравлевым, настолько покорил сердца зрителей, что даже спустя почти 50 лет он стал лицом рекламной кампании одного из российских банков.

«Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл!» — произносит всенародно любимый артист с экрана, и это так.

Страна и так знает и помнит вас, Леонид Куравлев!

кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» /

Ранее артистка Инна Чурикова в беседе с ФАН поделилась воспоминаниями об актере Леониде Куравлеве. По ее словам, он умел вживаться в образ настолько реалистично, словно всегда был этим героем.