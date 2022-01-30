Теракт в Африне на севере Сирии унес жизни нескольких человек

Дамаск, 30 января. На севере Сирии в районе Раджо города Африн, оккупированного турецкими войсками, произошел теракт, в результате которого погибли и получили ранения несколько гражданских лиц.

Как сообщается, сдетонировало взрывное устройство, заложенное в автомобиль руководителя местного районного совета Халила Хаджа Осо. В настоящее время отсутствует точная информация о потерях. Ряд источников заявил, что находившиеся в машине чиновник и его сын получили ранения, другие пишут об их гибели. Помимо этого, жертвами якобы стали и находившиеся поблизости прохожие.

#BREAKING/#North_Press

North Press correspondent: IED exploded with the car of head of the local council of Rajo district of #Afrin countryside, north #Syria, left him injured. pic.twitter.com/KbbnvxWuPZ — NORTH PRESS AGENCY - ENGLISH (@NPA_English) January 30, 2022

Ни одна из враждующих сторон в этом регионе пока не взяла на себя ответственность за теракт. Как сообщается, Осо был связан с турецкими войсками, что может свидетельствовать о причастности к взрыву враждебной Анкаре курдской группировки «Сирийские демократические силы» (СДС). Однако исполнителями могли быть и террористы «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), которые ранее уже предпринимали подобные действия в этой части республики.

Как сообщается, с 20 января поддерживаемые Турцией боевики активно проводят кампанию по ликвидации ячеек ИГ в другом северном городе Аазаз. В результате розыскных мероприятий были выявлены и задержаны десятки экстремистов, которых ныне допрашивают с целью получения информации о местоположении остальных членов группировки. Не исключено, что последний подрыв стал ответом террористов на эту операцию, которая началась как раз из-за участившихся в последнее время диверсий и убийств.

Turkish-backed forces in northern Syria are cracking down on Islamic State cells amid an uptick in their suicide bombings. https://t.co/TCRMApqbFf by @khaleedalkhteb — Al-Monitor (@AlMonitor) January 30, 2022

Наиболее резонансным событием в этом году стал тройной теракт 13 января. В северной части Аазаза сдетонировал заминированный автомобиль, став причиной ранения двоих гражданских. Позже полиция обнаружила и обезвредила еще одну бомбу, установленную около мечети в центре города. Также два взрыва совершили террористы-смертники — первый в центре города Эль-Баб, где погиб местный житель и еще несколько пострадали, а второй в Африне возле штаб-квартиры протурецкой группировки. Последний теракт также унес жизнь одного человека, еще ряд прохожих получили травмы.

Руководство подконтрольных Анкаре боевиков указало, что все три инцидента произошли в одно время. Это свидетельствует о том, что все они были спланированы какой-то одной стороной. Примечательно, что подозрений в отношении СДС протурецкие силы не выдвигали. Как было указано, многие взрывы совершены смертниками, а для курдских движений это нехарактерно. Вероятнее всего, предположили лидеры боевиков, атаки являются попыткой террористов ИГ вновь напомнить о своем существовании и посеять хаос среди местных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.