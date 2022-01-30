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Российский лыжник Большунов не уверен, что пробежит все гонки на ОИ-2022

  /   Обновлено: 30 января 2022 15:45
Спорт
Российский лыжник Большунов не уверен, что пробежит все гонки на ОИ-2022
Global Look Press  /  Maxim Thore/Keystone Press Agency

Пекин, 30 января. Российский лыжник Александр Большунов рассказал о том, выступит ли он в каждой олимпийской гонке на пекинских Играх-2022.

По словам двукратного чемпиона мира, его участие в каждой гонке на олимпийском турнире будет зависеть от физического состояния.

«Не факт, что выступлю во всех гонках на Олимпиаде. Решим на месте. Все будет зависеть от состояния и от того, в каких гонках все-таки можно будет побороться», — передает слова Большунова «Матч ТВ».

Напомним, в состав мужской сборной России на Олимпиаду в Пекине вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев.

Пекинские Игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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