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Политика
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью актера Куравлева
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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью актера Куравлева

Политика
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью актера Куравлева
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 30 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким артиста Леонида Куравлева в связи с его смертью.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко отметил талант народного артиста РСФСР, который посвятил всю жизнь искусству. Его жизнь стала примером высокого мастерства и преданности профессии.

«Ушел всенародно любимый, исключительно талантливый и необыкновенно обаятельный актер — классик советского и российского кинематографа», — говорится в сообщении Лукашенко.

По словам президента республики, светлая память о Куравлеве навсегда останется в сердцах миллионов белорусов.

Леонид Куравлев скончался 30 января в Москве на 86-м году жизни после того, как его выписали из больницы. Артист находился на лечении, подхватив воспаление легких, но коронавирус у него не подтвердился. После выписки Куравлева отправили на реабилитацию в хоспис в паллиативном состоянии, и последние дни жизни он провел без сознания.

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белоруссия лукашенко куравлев
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