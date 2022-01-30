Чешские журналисты предупредили Европу об экономических рисках эскалации на Украине

Прага, 30 января. Обострение ситуации на Украине может серьезно сказаться на европейской экономике, считают авторы чешского издания iRozhlas.

Они обратили внимание на истекающие запасы газа в Восточной Европе при сохраняющихся высокими ценах. Кроме того, напряженность вокруг Украины сказывается на финансовых рынках, указали журналисты. По их словам, серьезный удар уже получили технологические компании, акции которых пользовались спросом в период пандемии.

«Вероятно, многим чехам безразлично, что биткоин потерял половину своей стоимости, но он потянул за собой и крону. Ведь отечественную валюту значительная часть мира, к сожалению, по-прежнему воспринимает как валюту развивающейся страны вблизи Украины, а значит, она столь же рискованна, как и биткоин», — говорится в материале.

Авторы публикации отмечают, что активы стран, удаленных от Украины, наоборот, только укрепляются. Как они уточнили, речь идет в первую очередь о долларе и швейцарском франке.

Экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Моника Тотова ранее сообщила, что напряженность в отношениях Москвы и Киева может привести к мировому кризису на рынке зерна. Она подчеркнула, что обе страны занимают примерно 30% глобального рынка зерновых.