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Министр культуры РФ Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Куравлева

Общество
Министр культуры РФ Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Куравлева
Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»

Москва, 30 января. Советский актер Леонид Куравлев обладал творческой энергией и исключительным талантом, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. Она почтила память покойного артиста.

Звезда картины «Афоня» Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни. Министр культуры Ольга Любимова прокомментировала трагическую новость и выразила соболезнования в связи со смертью актера, передает ТАСС.

«Ушел из жизни замечательный актер, человек исключительного таланта и невероятной творческой энергии Леонид Вячеславович Куравлев. С его именем связана целая эпоха отечественного кинематографа. Своей проникновенной игрой и артистическим темпераментом он с первых ролей покорил сердца миллионов зрителей», — заявила Любимова.

Василий Ливанов также почтил память покойного артиста. Он назвал Куравлева великолепным актером с русским характером.

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смерть куравлев любимова
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