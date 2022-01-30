Генсек НАТО Столтенберг: Альянс не знает об истинных намерениях России в отношении Украины

Лондон, 30 января. Североатлантический альянс не знает об истинных намерениях Правительства Российской Федерации в отношении Украины, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Соответствующее заявление он сделал в интервью британской вещательной корпорации BBC, отвечая на вопрос, является ли «российская угроза» неминуемой. Также генсек заявил, что Альянс не намерен отправлять войска на Украину в случае конфликта. Вместо этого НАТО сосредоточится на поставках вооружений Киеву и разработке санкционных мер против РФ, добавил он.

«У нас есть неопределенность в вопросе намерений России на Украине», — подчеркнул Столтенберг.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса опроверг наличие каких-либо планов по размещению на Украине боевых групп НАТО. Он признал, что между странами организации есть большие разногласия относительно номенклатуры и масштабов военной помощи Киеву.