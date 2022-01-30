Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 15:56
15:54
Весь мир
Теракт в Африне на севере Сирии унес жизни нескольких человек
15:53
Общество
Ученые Лондонского университета предупредили о риске смерти молодых мужчин во время секса
15:51
Общество
Автобусы в Петербурге начали ездить другими маршрутами из-за снега
15:49
Общество
Ефим Шифрин почтил память Леонида Куравлева
15:46
Происшествия
Французского полицейского заподозрили в убийстве возлюбленной
15:45
Спорт
Российский лыжник Большунов не уверен, что пробежит все гонки на ОИ-2022
15:43
Происшествия
Один человек погиб в результате шторма на севере Германии
15:42
Общество
Потерявшего память жителя Брянской области нашли на Эльбрусе и вернули родственникам
15:41
Политика
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью актера Куравлева
15:41
Общество
Врач Поздняков заявил, что COVID-19 превращается в обычную респираторную инфекцию
Все новости

Путин пошутил про увеличение количества лунок при игре в бильярд

Политика
Путин пошутил про увеличение количества лунок при игре в бильярд
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 30 января. Президент России Владимир Путин пошутил о реорганизации игры в бильярд.

В программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1» показали фрагмент, как глава государства встретился с учащимися вузов в честь Дня студента, который отмечался 25 января.

Один из участников встречи рассказал президенту о неожиданном подходе к игре. Путина это зацепило, поэтому он заинтересовался темой и предложил реорганизовать игру.

«Количество лунок увеличить, правда? И размер», — поделился он своим мнением в ходе общения со студентами.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, как готовится к совещаниям с Путиным. По его словам, он самостоятельно делает доклад, который затем представляет главе государства.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Путин пошутил про увеличение количества лунок при игре в бильярд
путин шутка бильярд
Комментировать