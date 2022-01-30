Путин пошутил про увеличение количества лунок при игре в бильярд

Москва, 30 января. Президент России Владимир Путин пошутил о реорганизации игры в бильярд.

В программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1» показали фрагмент, как глава государства встретился с учащимися вузов в честь Дня студента, который отмечался 25 января.

Один из участников встречи рассказал президенту о неожиданном подходе к игре. Путина это зацепило, поэтому он заинтересовался темой и предложил реорганизовать игру.

«Количество лунок увеличить, правда? И размер», — поделился он своим мнением в ходе общения со студентами.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, как готовится к совещаниям с Путиным. По его словам, он самостоятельно делает доклад, который затем представляет главе государства.