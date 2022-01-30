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В Молдавии указали на вынужденность повышения тарифа на газ задним числом

  /   Обновлено: 30 января 2022 15:27
Экономика
В Молдавии указали на вынужденность повышения тарифа на газ задним числом
ФБА «Экономика сегодня»

Кишинев, 30 января. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну объяснил повышение газового тарифа в республике. Об этом пишет Telegram-канал Sputnik.

Газовую тарификацию в стране пришлось повысить задним числом только для того, чтобы сделать возможной своевременную оплату услуг «Газпрома», заявил министр инфраструктуры Молдавии.

Без режима чрезвычайного положения, в обычных условиях нормальный тариф применялся бы с 1 февраля, при этом по нему выставили бы счета 10 марта, но тогда оператор «Молдовагаз», скорее всего, не смог бы вовремя оплатить поставки голубого топлива, а страна осталась бы без газа.

«К сожалению, в декабре на европейских рынках у нас были цены до 2800 долларов за тысячу кубометров, что увеличило закупочную цену и для Молдовы — 647 долларов за тысячу кубометров», — подчеркнул политик.

Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии ранее одобрило увеличение газового тарифа для бытовых потребителей. Его размер изменился с 569 долларов до 785 долларов за 1 тыс. кубических метров. Помимо этого, был повышен и тариф на отопление. 1 Гкал подорожала на 22 доллара (около 1712 рублей по текущему курсу). Данные решения вступили в силу с 1 января (задним числом). «Интерфакс» пишет, что стоимость газа за кубометр с учетом НДС в итоге возросла с 11,01 лея до 15,18 лея.

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Газпром тариф молдавия природный газ спыну НАРЭ
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