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Глава МИД Британии Трасс: мяч в диалоге с Западом находится на стороне России

Политика
Глава МИД Британии Трасс: мяч в диалоге с Западом находится на стороне России
Global Look Press  /  Gustavo Valiente/Keystone Press Agency

Лондон, 30 января. Мяч в переговорах с Западом находится у Российской Федерации, рассказала глава внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс.

Соответствующим заявлением министр иностранных дел поделилась в колонке для газеты Telegraph. По ее словам, государство призывает РФ сесть за стол переговоров, основанных на «ключевых принципах свободы, демократии и верховенства закона».

«На прошлой неделе США и НАТО представили существенные предложения по сферам для обсуждения, которые позволили бы повысить прозрачность и снизить риски», — подчеркнула Трасс.

Ранее британский дипломат рассказала, что Лондон намерен в ближайшее время расширить санкционный пакет в отношении России. Она отметила, что соответствующие шаги принимаются на фоне эскалации ситуации вокруг Украины.

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великобритания запад трасс
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