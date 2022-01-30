Глава МИД Британии Трасс: мяч в диалоге с Западом находится на стороне России

Лондон, 30 января. Мяч в переговорах с Западом находится у Российской Федерации, рассказала глава внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс.

Соответствующим заявлением министр иностранных дел поделилась в колонке для газеты Telegraph. По ее словам, государство призывает РФ сесть за стол переговоров, основанных на «ключевых принципах свободы, демократии и верховенства закона».

«На прошлой неделе США и НАТО представили существенные предложения по сферам для обсуждения, которые позволили бы повысить прозрачность и снизить риски», — подчеркнула Трасс.

Ранее британский дипломат рассказала, что Лондон намерен в ближайшее время расширить санкционный пакет в отношении России. Она отметила, что соответствующие шаги принимаются на фоне эскалации ситуации вокруг Украины.