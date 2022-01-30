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Посол России Келин: недружественные действия Запада привели к координации Москвы и Пекина

Политика
Посол России Келин: недружественные действия Запада привели к координации Москвы и Пекина
 /  Пресс-служба МИД РФ

Лондон, 30 января. Западные страны поступали недружественно с Россией и Китаем, что привело к объединению двух государств. С таким заявлением выступил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Недавно дипломат подчеркивал, что Россия не станет уступать Соединенным Штатам в вопросе безопасности. Послабления приведут к тому, что главное требование Москвы о нерасширении НАТО не будет принято во внимание, пояснял он.

На это раз посол прокомментировал недружественные шаги Запада и их влияние на Россию с Китаем. Пекин и Москва вынуждены более тесно работать друг с другом в различных областях, пояснил Келин.

Ранее дипломат указал на освоение Черного моря силами Североатлантического альянса. Члены НАТО продолжают наращивать присутствие у российских границ вместо построения диалога с Москвой, отметил он.

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Все новости / Политика / Посол России Келин: недружественные действия Запада привели к координации Москвы и Пекина
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