Лондон, 30 января. Западные страны поступали недружественно с Россией и Китаем, что привело к объединению двух государств. С таким заявлением выступил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Недавно дипломат подчеркивал, что Россия не станет уступать Соединенным Штатам в вопросе безопасности. Послабления приведут к тому, что главное требование Москвы о нерасширении НАТО не будет принято во внимание, пояснял он.

На это раз посол прокомментировал недружественные шаги Запада и их влияние на Россию с Китаем. Пекин и Москва вынуждены более тесно работать друг с другом в различных областях, пояснил Келин.

Ранее дипломат указал на освоение Черного моря силами Североатлантического альянса. Члены НАТО продолжают наращивать присутствие у российских границ вместо построения диалога с Москвой, отметил он.