ФАН публикует кадры памятника Леонида Куравлева без даты смерти на Троекуровском кладбище

Народный артист РСФСР Леонид скончался сегодня, 30 января, в московском хосписе. Еще при жизни он хотел быть похоронен вместе с любимой женой.

Могила Нины Васильевны Куравлевой находится на Троекуровском кладбище. Женщина скончалась в возрасте 72 лет от сердечно-сосудистого заболевания. Актер очень тяжело переживал уход супруги.

Для Куравлева даже сделали исключение и похоронили супругу на «Аллее актеров». Артист знал, что будет похоронен рядом с любимой, поэтому сразу выбил свое имя на ее могильной плите.

Съемочная группа ФАН посетила Троекуровское кладбище в день смерти Леонида Куравлева. На могиле лежат свежие еловые ветки. Под годами жизни жены действительно золотыми буквами высечено имя деятеля искусства. Дата рождения и смерти не указаны.

Соболезнования близким актера уже выразили известные политики, артисты и коллеги Куравлева по съемочной площадке.