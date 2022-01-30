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Пограничники ФСБ РФ показали в работе корабль на воздушной подушке «Хивус-25»

Армия
Пограничники ФСБ РФ показали в работе корабль на воздушной подушке «Хивус-25»
Prt Scr youtube.com  /  СВП Аэроход

Симферополь, 30 января. Пограничная служба ФСБ РФ в Крыму продемонстрировала скоростные возможности корабля на воздушной подушке проекта А25 («Хивус-25»).

Отмечается, что корабли на воздушной подушке регулярно используются пограничниками. Подчеркивается, что даже при высоких скоростях они уверенно держат курс и сохраняют устойчивость на борту. В эфире телеканала «Звезда» сотрудники ФСБ показали «Хивус-25» в работе.

«Скорость увеличиваем за счет передачи рулевого управления и нагрузки винта. Логика здесь как у автоматической коробки передач, при этом добавляются обороты у двигателя», — рассказал сотрудник пограничного управления ФСБ по Крыму Николай Богославский.

Ранее сообщалось, что новый российский малый ракетный корабль «Циклон» отправился на государственные испытания. После их завершения он будет включен в состав ВМФ РФ.

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фсб корабль хивус
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