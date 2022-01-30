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Пародия на сверхдержаву: зачем Литва бросила вызов Китаю

Весь мир
Пародия на сверхдержаву: зачем Литва бросила вызов Китаю
wikipedia.org  /  Kapeksas / CC BY-SA 3.0

А сейчас будет смешно. Приготовились? Итак, «Вильнюс противостоит Пекину. Поэтому Литва, страна с населением менее 3 миллионов человек, становится глобальной экономической и геополитической сверхдержавой».

Как вам такой анонс от CNN?

Теперь открываем аналитическую статью и читаем, как же литовцам удалось захватить мир втайне от санитаров.

Не так страшен черт, как его малюют

Оказывается, речь идет о прошлогоднем выходе Литвы из формата сотрудничества стран Восточной и Центральной Европы с Китаем «17+1». Затем литовцы стали первыми в Европе, кто открыл у себя представительство Тайваня, де-факто признав государственность территорий, которые Китай считает своими.

При этом, несмотря на свое величие, в Вильнюсе поспешили оговориться, мол, тайваньский офис не имеет официального дипломатического статуса и не противоречит интересам КНР.

Литва атакует

А дальше знаете, что было? Как литовцы ударили по Поднебесной? Они взяли и продали Тайваню предназначенные для Китая, внимание, 20 400 бутылок рома!

Дальше — больше. Литовцы втягивают в противостояние с Китаем Евросоюз. Ну или им так кажется. В ЕС, разумеется, периодически делают грозные заявления касательно Тайваня или незавидного положения уйгуров. Но все это продолжается ровно до тех пор, пока речь не заходит о больших деньгах и выгодах.

А Литва не такая. Литва действует в мировых масштабах и как «глобальная экономическая и геополитическая сверхдержава» может себе позволить повоевать с КНР. Не ради себя, ради демократии. Ведь таким образом, говорится в материале CNN, Вильнюс «стремится укрепить позиции США в Европе».

Ну и, конечно, «выступая против Китая, Литва также посылает сигнал Москве».

Как рассказала CNN директор австрийского Института европейской политики и политики безопасности Велина Чакарова, «Литва с момента вступления в НАТО находится под постоянным давлением России». В связи с этим «литовцы хотят показать европейцам, что никто не намерен уступать авторитарным режимам в Пекине и Москве».

Итого

Литве оставалось всего ничего до полного контроля над миром, но тут в начале января выступил президент Гитанас Науседа и назвал ошибкой открытие представительства Тайваня. То есть не само открытие офиса, а именно его название, которое, как оказалось, не было согласовано ни с литовским президентом, ни с МИД.

Дело в том, что менее великие государства официально используют топоним Китайский Тайбэй, а не Тайвань, чтобы не злить Пекин.

«Жаль, что название представительства стало фактором, который сильно сказался на наших отношениях с Китаем. Из-за этого нам теперь приходится разбираться с последствиями», — подчеркнул президент Науседа. 

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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