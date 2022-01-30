Варшавер назвал смерть Куравлева невосполнимой потерей для российской культуры

Москва, 30 января. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер эмоционально прокомментировал новость о кончине народного артиста РСФСР Леонида Куравлева.

Варшавер назвал смерть Куравлева большой трагедией. Он признался, что очень переживает, когда из жизни уходят артисты такой величины.

«Такой актерище был громадный, создавший такое количество невероятных образов в кинематографе да и в театре. Невосполнимая потеря, потому что, как я сказал, таких актеров уже остается считанные, к сожалению, единицы. Что тут еще можно говорить, когда обратно не вернуть?» — прокомментировал трагическую новость директор театра «Ленком» для Teleprogramma.pro.

Актриса Лариса Лужина поблагодарила судьбу за то, что ей удалось сыграть с Куравлевым в нескольких картинах. Актриса рассказала, что надеялась на восстановление здоровья коллеги, так как недавно ему сделали операцию.