Москва, 30 января. Киев может организовать очередную провокацию на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы «прощупать» реакцию России на действия ВСУ.

Таким мнением в интервью изданию «Украина.ру» поделился эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Он объяснил, как Киев собирается «подставить» Россию с помощью провокаций в Донбассе. По словам аналитика, украинская сторона может устроить авантюру по поручению США. Собеседник подчеркнул, что сейчас у линии соприкосновения находятся около 125 тысяч военнослужащих ВСУ.

Рожин предположил, что украинские военные попытаются захватить населенные пункты вроде Славяносербска или Докучаевска. Таким образом официальный Киев хочет «прощупать» реакцию России. Если ЛНР и ДНР не будет оказана поддержка, то украинские военные продолжат наступление.

Эксперт при этом добавил, что если Россия решит остановить ВСУ, то у Киева появится повод продолжить пропагандистскую кампанию против Москвы. Украинцы в очередной раз припишут российской стороне «агрессию», а страны Запада постараются ввести новые санкции.

Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что РФ не собирается ни на кого нападать. На Украине эксперты также призывали не верить фейкам о якобы готовящемся «российском вторжении».