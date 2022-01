Премьер Канады бежал из столицы из-за массовых протестов дальнобойщиков

Десятки тысяч дальнобойщиков и сочувствующих собрались перед зданием парламента Канады в знак протеста против требования об обязательной вакцинации и политики правительства премьер-министра Джастина Трюдо. Подробности канадской «революции дальнобойщиков» — в материале МФАН.

«Колонна свободы», состоящая из примерно 50 тысяч водителей грузовиков, несогласных с политикой правительства, отправилась из западной провинции Британская Колумбия в сторону Оттавы 24 января. По пути в столицу Канады к автопробегу дальнобойщиков присоединились тысячи мирных жителей, выступающих против ограничений, введенных администрацией Джастина Трюдо.

Участники манифестаций выступили против требований правительства об обязательной вакцинации шоферов от COVID-19; они настаивают, что такие меры приведут к нехватке водителей и росту цен. Согласно новой норме, непривитые дальнобойщики, въезжающие на территорию Канады из США, обязательно должны сдать тест на коронавирус и самоизолироваться. Правительство Трюдо ввело такие требования в связи с огромным количеством заражений в США по сравнению с Канадой.

Организаторы «Колонны свободы» собрали около 6,3 млн долларов на сайте GoFundMe для оплаты расходов на топливо, еду и жилье во время протестов.

В ответ власти провинции Новая Скотия объявили незаконными организацию, поддержку, участие и в том числе финансирование протестов дальнобойщиков. Лица, нарушившие данную норму, должны будут заплатить штраф от 3 до 100 тысяч канадских долларов.

Протесты перед парламентом

Протесты в центре Оттавы начались утром 29 января. Большинство участников, собравшихся перед зданием парламента, не носили защитные маски и не соблюдали социальную дистанцию. Многие из них были в балаклавах и теплых головных уборах из-за низкой температуры в –21° по Цельсию и сильного ветра.

Некоторые местные жители раздавали водителям грузовиков пакеты с едой и водой.

Власти дислоцировали большой контингент полиции в центре города, однако манифестации прошли относительно мирно, без столкновений. Из соображений безопасности Трюдо и его семья покинули дом в Оттаве после угроз в свой адрес в социальных сетях.

So proud to be a part of this historical event in Ottawa! Never have I seen so many upbeat Canuckers in -27C (-16F). Epic traffic jam...cheering, honking, dancing, even fireworks! I will post more tomorrow! #OttawaConvoy #convoytoottawa2022 #ConvoyForFreedom pic.twitter.com/U6o8SWUmVo — Nika (@allhowyouseeit) January 29, 2022

Полиция заявила, что фиксирует рост количества «заинтересованных лиц», которые призывают граждан принять участие в антиправительственных демонстрациях в Оттаве. Ряд участников пытаются выяснить личные данные и адреса законодателей, требуя у них отменить ограничения.

Ранее премьер-министр Джастин Трюдо утверждал, что протестующие дальнобойщики представляют «незначительное экстремистски настроенное меньшинство», действия которого не отражают мнения всех канадцев. Около 90% водителей грузовиков, регулярно пересекающих границу с США, и 77% населения Канады полностью вакцинированы от COVID-19.

Where is @JustinTrudeau?



The fringe would like to speak with you.



Be a leader. The world is watching ????????#FreedomConvoy2022



pic.twitter.com/mrHUJdSD0y — Traditional Canadian Girl ???????? (@canadiangirls99) January 29, 2022

Сторонники «Вексита»

Идея проведения марша против санитарных ограничений была предложена Тамарой Линч, представительницей правоцентристской партии «Маверик», изначально созданной, чтобы добиться отделения и самостоятельности Западной Канады — провинций Британская Колумбия, Альберта, Саскатчеван, Манитоба, а также трех "Северных территорий", Юкона, Нунавута и Северо-Запада, где на площади, составляющей половину Канады, проживает менее одного процента населения. Это движение известно также как «Вексит».

Временный лидер партии Джей Хилл заявил, что главное послание автоколонны резонировало с широко распространенным недовольством коронавирусными ограничениями среди населения.

«Большинство людей, которые либо приняли участие в марше, либо пожертвовали деньги для финансовой поддержки, достигли состояния отчаяния и негодования по причине локдаунов и продолжающихся ограничений. Они хотят, чтобы кто-то выступил против и остановил федеральное правительство», — отметил Хилл.

Однако опросы общественного мнения Ipsos показывают уверенную поддержку санитарных мер по ограничению распространения коронавируса среди канадцев.

Some creative folks out there in support of the Convoy pic.twitter.com/0qQ2WRIoFs — FlyMaster (@PincherFisher) January 28, 2022

Обвинения в адрес России

Некоторые лица в Канаде нашли еще одного виновника, по их мнению, способного организовать общенациональные акции протеста. Ведущая национального телеканала CBC Нил Куксал спросила у министра общественной безопасности Марко Мендичино, может ли Россия стоять за маршем дальнобойщиков в стране, «учитывая, что Канада поддерживала Украину в ходе нынешнего кризиса».

«Учитывая поддержку Канадой Украины в этом нынешнем кризисе с Россией, есть опасения, что российские политики могут продолжать разжигать ситуацию по мере роста этого протеста; и возможно, они даже подстроили его с самого начала», — заявил Коксал.

Медичино не поддержал обвинений в сторону России, однако и не стал их опровергать. Министр подчеркнул, что с введением сертификатов о вакцинации население опасается наступления новой авторитарной эры.

При этом на некоторых фотографиях с протеста, публикуемых местными СМИ, можно увидеть лозунги украинских националистов.