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Средние оптовые цены на овощи в России выросли за январь

  /   Обновлено: 30 января 2022 14:54
Экономика
Средние оптовые цены на овощи в России выросли за январь
pexels.com  /  Polina Tankilevitch

Москва, 30 января. Ситуация на рынке продовольствия по-прежнему нестабильна: средние оптовые цены на большинство наиболее востребованных овощей в России выросли за январь, сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».

Капуста подорожала на 14% — до 48 рублей за килограмм, стоимость томатов увеличилась на 11% — до 150 рублей, цена лука выросла на 7% — до 15 рублей, свекла прибавила 6,4% — до 25 рублей, передает агентство «Прайм». При этом оптовые цены на картофель в январе сохранили уровень 27-28 рублей, как и морковь, которая осталась на уровне 25 рублей за килограмм.

В период с 2021-го по 2022 год сильнее всего изменились средние оптовые цены на капусту (336%), свеклу (78,6%), морковь (56%). С меньшей активностью рос картофель (45%), огурцы (17,2%), лук (15,4%) и томаты (3,4%).

Компания NielsenIQ ранее объявила, что спрос на продукты обогнал непродовольственные товары в 2021 году. Показатель увеличился вдвое с 1,7% до 4,1% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшей популярностью пользовались свежие продукты и готовая еда.

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