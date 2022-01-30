Министр просвещения Кравцов заявил, что сам готовит доклады к совещаниям с Путиным

Москва, 30 января. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, как готовится к совещаниям с президентом Владимиром Путиным.

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Кравцов сообщил, что самостоятельно готовится к своему выступлению без подсказок помощников и заместителей.

«Ну так изначально: всегда сам, сам пишу доклад, надиктовываю помощникам и потом его правлю», — рассказал глава ведомства.

Ранее Кравцов заявил, что Министерство просвещения России не рассматривает вопрос о переводе всех школ на дистанционный формат обучения из-за распространения коронавируса. По его словам, российские регионы будут самостоятельно принимать решение о формате обучения, исходя из эпидемиологической обстановки.