Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 15:55
15:54
Весь мир
Теракт в Африне на севере Сирии унес жизни нескольких человек
15:53
Общество
Ученые Лондонского университета предупредили о риске смерти молодых мужчин во время секса
15:51
Общество
Автобусы в Петербурге начали ездить другими маршрутами из-за снега
15:49
Общество
Ефим Шифрин почтил память Леонида Куравлева
15:46
Происшествия
Французского полицейского заподозрили в убийстве возлюбленной
15:45
Спорт
Российский лыжник Большунов не уверен, что пробежит все гонки на ОИ-2022
15:43
Происшествия
Один человек погиб в результате шторма на севере Германии
15:42
Общество
Потерявшего память жителя Брянской области нашли на Эльбрусе и вернули родственникам
15:41
Политика
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью актера Куравлева
15:41
Общество
Врач Поздняков заявил, что COVID-19 превращается в обычную респираторную инфекцию
Все новости

Министр просвещения Кравцов заявил, что сам готовит доклады к совещаниям с Путиным

Политика
Министр просвещения Кравцов заявил, что сам готовит доклады к совещаниям с Путиным
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 30 января. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, как готовится к совещаниям с президентом Владимиром Путиным.

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Кравцов сообщил, что самостоятельно готовится к своему выступлению без подсказок помощников и заместителей.

«Ну так изначально: всегда сам, сам пишу доклад, надиктовываю помощникам и потом его правлю», — рассказал глава ведомства.

Ранее Кравцов заявил, что Министерство просвещения России не рассматривает вопрос о переводе всех школ на дистанционный формат обучения из-за распространения коронавируса. По его словам, российские регионы будут самостоятельно принимать решение о формате обучения, исходя из эпидемиологической обстановки.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Министр просвещения Кравцов заявил, что сам готовит доклады к совещаниям с Путиным
путин кравцов минпросвещения
Комментировать