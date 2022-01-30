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ВСУ попытались с помощью станций «Буковель-АД» заглушить беспилотники ОБСЕ в Донбассе

Армия
ВСУ попытались с помощью станций «Буковель-АД» заглушить беспилотники ОБСЕ в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Луганск, 30 января. Подразделения ВСУ применили станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у линии соприкосновения в Донбассе.

В сообщении Народной милиции ЛНР говорится, что разведка зафиксировала работу украинских станций РЭБ вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов Клиновое и Семигорье. В оборонном ведомстве республики отметили, что ВСУ пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии ОБСЕ обнаружили их военную технику в этих районах.

«В районах населенных пунктов Клиновое и Семигорье мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станций "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ», сказано в сообщении.

Ранее в ДНР заявили, что ВСУ в очередной раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела пострадала тяговая подстанция в пригороде Донецка.

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РЭБ всу донбасс
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