Подорожание электроэнергии в Латвии связали с махинациями властей

Рига, 30 января. Латвийское правительство вместо того, чтобы заняться регулированием цен на электроэнергию, реализует ее через биржу, что выливается в чрезмерно высокие цены для потребителей, жалуется предприниматель Киров Липман в интервью Privātā dzīve. Его слова приводит Baltijas Balss.

Совершенно непонятно, почему власти Латвии не хотят регулировать цены, а пускают электроэнергию в продажу через биржевые площадки, возмущается владелец местного фармацевтического предприятия.

Как считает бизнесмен, правительству страны следует дать определенные рекомендации и указания Latvenergo, чтобы снизить стоимость электричества для конечного потребителя, так как цены с каждым днем становятся все более и более неподъемными.

«Latvenergo — это государственное предприятие, с которым не должно быть проблем. В советское время промышленность была в сто раз больше, и своего электричества всем хватало, сейчас промышленности почти нет, а электричества не хватает. Невозможно это», — подмечает Липман.

Другой латвийский предприниматель Юлий Круминьш также подверг критике подход нынешнего кабмина республики в энергетической политике. С точки зрения местного миллионера, власти хотят намеренно поднять цены, чтобы резко снизить их перед выборами, чтобы набрать дополнительный политический рейтинг.

«Счета — это ужас. Я просто не понимаю, неужели правительство не врубается, что все малые предприятия — парикмахерские, кафе разорятся из-за всего этого?» — цитирует Круминьша издание Press.

Страны Прибалтики решили порвать энергетические связи с Россией и Белоруссией, для чего они собираются выйти из кольца БРЭЛЛ, которое включает Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. Трейдеры энергией из Европы заявили о готовности направлять в республики электричество, но при отказе государства регулировать цены в секторе. Планы правительства грозят стране энергокатастрофой.