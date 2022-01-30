Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 15:54
15:54
Весь мир
Теракт в Африне на севере Сирии унес жизни нескольких человек
15:53
Общество
Ученые Лондонского университета предупредили о риске смерти молодых мужчин во время секса
15:51
Общество
Автобусы в Петербурге начали ездить другими маршрутами из-за снега
15:49
Общество
Ефим Шифрин почтил память Леонида Куравлева
15:46
Происшествия
Французского полицейского заподозрили в убийстве возлюбленной
15:45
Спорт
Российский лыжник Большунов не уверен, что пробежит все гонки на ОИ-2022
15:43
Происшествия
Один человек погиб в результате шторма на севере Германии
15:42
Общество
Потерявшего память жителя Брянской области нашли на Эльбрусе и вернули родственникам
15:41
Политика
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью актера Куравлева
15:41
Общество
Врач Поздняков заявил, что COVID-19 превращается в обычную респираторную инфекцию
Все новости

Подорожание электроэнергии в Латвии связали с махинациями властей

  /   Обновлено: 30 января 2022 14:50
Экономика
Подорожание электроэнергии в Латвии связали с махинациями властей
vpes.ru

Рига, 30 января. Латвийское правительство вместо того, чтобы заняться регулированием цен на электроэнергию, реализует ее через биржу, что выливается в чрезмерно высокие цены для потребителей, жалуется предприниматель Киров Липман в интервью Privātā dzīve. Его слова приводит Baltijas Balss.

Совершенно непонятно, почему власти Латвии не хотят регулировать цены, а пускают электроэнергию в продажу через биржевые площадки, возмущается владелец местного фармацевтического предприятия.

Как считает бизнесмен, правительству страны следует дать определенные рекомендации и указания Latvenergo, чтобы снизить стоимость электричества для конечного потребителя, так как цены с каждым днем становятся все более и более неподъемными.

«Latvenergo — это государственное предприятие, с которым не должно быть проблем. В советское время промышленность была в сто раз больше, и своего электричества всем хватало, сейчас промышленности почти нет, а электричества не хватает. Невозможно это», — подмечает Липман.

Другой латвийский предприниматель Юлий Круминьш также подверг критике подход нынешнего кабмина республики в энергетической политике. С точки зрения местного миллионера, власти хотят намеренно поднять цены, чтобы резко снизить их перед выборами, чтобы набрать дополнительный политический рейтинг.

«Счета — это ужас. Я просто не понимаю, неужели правительство не врубается, что все малые предприятия — парикмахерские, кафе разорятся из-за всего этого?» — цитирует Круминьша издание Press.

Страны Прибалтики решили порвать энергетические связи с Россией и Белоруссией, для чего они собираются выйти из кольца БРЭЛЛ, которое включает Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. Трейдеры энергией из Европы заявили о готовности направлять в республики электричество, но при отказе государства регулировать цены в секторе. Планы правительства грозят стране энергокатастрофой.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Подорожание электроэнергии в Латвии связали с махинациями властей
Латвия электричество энергокризис Липман
Комментировать