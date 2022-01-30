Пользователей Reddit впечатлила борьба россиянина с медведем по правилам армрестлинга

Москва, 30 января. Пользователи американского форума Reddit восхитились видео, на котором российский пауэрлифтер Кирилл Сарычев борется с медведем по правилам армрестлинга.

Американцы поделились впечатлениями от схватки россиянина и медведя, пишет «ИноСМИ». Один из пользователей отметил, что этот хищник для жителя России, словно большой мохнатый пес. Другой подписчик подчеркнул, что актерский талант медведя больше, чем у всего актерского состава фильма «Сумерки».

«Мишка просто не хочет позорить парня на глазах у его товарищей. Этот медведь — святой», — заявил пользователь с ником SimpleManc88.

pixabay.com /

Другой американец поделился знанием о том, что бурые медведи не нападают, если в этом не нужды, и пока они не испытывают голода. Тогда как белые медведи убивают ради забавы.

«Осталось только немного подождать, пока какой-нибудь американский идиот увидит этот ролик и умрет, попытавшись доказать всему миру, что он круче русских», — заключили пользователи Сети.

Пользователи Reddit ранее испугались за медведя, которого «со всех сторон окружили русские». Один из иностранцев опубликовал GIF, на которой медведь перемещает инвалидную коляску в окружении мужчин.