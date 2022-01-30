Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 15:54
15:54
Весь мир
Теракт в Африне на севере Сирии унес жизни нескольких человек
15:53
Общество
Ученые Лондонского университета предупредили о риске смерти молодых мужчин во время секса
15:51
Общество
Автобусы в Петербурге начали ездить другими маршрутами из-за снега
15:49
Общество
Ефим Шифрин почтил память Леонида Куравлева
15:46
Происшествия
Французского полицейского заподозрили в убийстве возлюбленной
15:45
Спорт
Российский лыжник Большунов не уверен, что пробежит все гонки на ОИ-2022
15:43
Происшествия
Один человек погиб в результате шторма на севере Германии
15:42
Общество
Потерявшего память жителя Брянской области нашли на Эльбрусе и вернули родственникам
15:41
Политика
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью актера Куравлева
15:41
Общество
Врач Поздняков заявил, что COVID-19 превращается в обычную респираторную инфекцию
Все новости

«Сибур» инвестирует в модернизацию производства порядка 400 млрд рублей

Экономика
«Сибур» инвестирует в модернизацию производства порядка 400 млрд рублей
sibur.photas.ru  /  SIBUR

Москва, 30 января. Компания «Сибур» заключила с Минэнерго РФ инвестсоглашения о развитии действующих и создании новых мощностей на трех дочерних предприятиях: «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» и «Запсибнефтехим».

В рамках соглашений в 2022–2027 годах организация инвестирует в модернизацию производства по меньшей мере 395 млрд рублей. Об этом сообщили министерство и нефтехимическая компания.

В улучшение производственной площадки в Тобольске («Запсибнефтехим») вложат минимум 110 млрд рублей, в предприятия на территории Татарстана («Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез») — не менее 285 млрд руб. Суммарная стоимость всего пула проектов, которые могут быть реализованы в рамках инвестсоглашений, согласно предварительной оценке, превышает 560 млрд рублей.

Расценки производителей промтоваров в России в декабре 2021 года замедлили рост до 0,8% с ноябрьских 2,7%. Об этом гласят данные Росстата.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / «Сибур» инвестирует в модернизацию производства порядка 400 млрд рублей
производство модернизация сибур
Комментировать