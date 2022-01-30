«Сибур» инвестирует в модернизацию производства порядка 400 млрд рублей

Москва, 30 января. Компания «Сибур» заключила с Минэнерго РФ инвестсоглашения о развитии действующих и создании новых мощностей на трех дочерних предприятиях: «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» и «Запсибнефтехим».

В рамках соглашений в 2022–2027 годах организация инвестирует в модернизацию производства по меньшей мере 395 млрд рублей. Об этом сообщили министерство и нефтехимическая компания.

В улучшение производственной площадки в Тобольске («Запсибнефтехим») вложат минимум 110 млрд рублей, в предприятия на территории Татарстана («Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез») — не менее 285 млрд руб. Суммарная стоимость всего пула проектов, которые могут быть реализованы в рамках инвестсоглашений, согласно предварительной оценке, превышает 560 млрд рублей.

Расценки производителей промтоваров в России в декабре 2021 года замедлили рост до 0,8% с ноябрьских 2,7%. Об этом гласят данные Росстата.