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Эпидемиолог Онищенко: В России нужно зарегистрировать западную вакцину

Общество
Эпидемиолог Онищенко: В России нужно зарегистрировать западную вакцину
Федеральное агентство новостей  / 

Регистрация западной вакцины в России очень важна, к примеру, для бизнесменов, которым нужно выезжать за рубеж. Таким мнением поделился в беседе с ФАН ученый-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко. Ранее стало известно о том, что один из российских туроператоров запустил туры на вакцинацию в Турции.

«С точки зрения потребности в эти туры поедут люди, которым нужно выезжать за рубеж, есть необходимость и есть деньги. Вряд ли по туристическим надобностям, а по деловым, научным, возможно, по семейным. Эти туры никак не повлияют на нашу ситуацию с охватом прививками внутри страны», — сообщил ученый-эпидемиолог.

Геннадий Онищенко также отметил, что, на его взгляд, настало время зарегистрировать зарубежную вакцину в нашей стране.

«Это связано и с этой затянувшейся ситуацией с регистрацией нашего препарата. Было бы более правильно организовать у нас как минимум регистрацию [иностранной] вакцины для вакцинации у нас тех людей, которым нужно выезжать. Надеюсь, что Минздрав может зарегистрировать западную вакцину, чтобы дать людям покупать ее в наших аптеках и вакцинироваться у нас. В конце концов, можно не возить людей в Турцию, а делать все здесь. Есть потребность, надо ее удовлетворять», — пояснил собеседник ФАН.

Эпидемиолог Онищенко: В России нужно зарегистрировать западную вакцину
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кроме того, он обратил внимание на еще одно любопытное обстоятельство.

«Напомню, в начале вакцинального периода туры были к нам, потому что в Европе вакцины не было», — заметил доктор медицинских наук.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с ФАН заявил, что объединение усилий всех стран может помочь в борьбе с пандемией COVID-19. По его словам, главенствующую роль в этом процессе следовало бы занять Всемирной организации здравоохранения.

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