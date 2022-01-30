Станислав Садальский отметил уникальный талант умершего Леонида Куравлева

Москва, 30 января. Актер Станислав Садальский почтил память народного артиста РСФСР Леонида Куравлева и написал каким, был его коллега при жизни.

Садальский разместил архивный кадр с Куравлевым в своем блоге. Актер отметил, что его коллега снялся в более чем 250 фильмах, которые принесли ему большую известность.

«Мы с ним снимались вместе как минимум в пяти картинах. Все его герои очень разные, но объединяет их одно – уникальный талант, без которого наш кинематограф поблек бы», — написал артист в своем Instagram-аккаунте.

Prt Scr instagram.com / @sadalidze_stassadal

Леонид Куравлев известен зрителям по таким картинам, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок», «Афоня» и многим другим.

Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет. Незадолго до этого его госпитализировали в тяжелом состоянии. Дата и место прощания будут объявлены позднее.