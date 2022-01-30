Modern Diplomacy: Россия является безусловным лидером в сфере создания гиперзвуковых ракет

Брюссель, 30 января. Россия является безусловным лидером в сфере создания гиперзвуковых боевых систем, которые позволят ей достичь стратегического превосходства.

Обозреватель бельгийского издания Modern Diplomacy Райхан Ронодипуро пишет, что 2022 год будет отмечен глобальным противостоянием крупнейших мировых держав — США, России, Британии, Франции, Германии и Индии. По его словам, перечисленные страны будут пытаться обойти друг друга в гиперзвуковой гонке.

Аналитик отметил, что России удалось уверенно обойти страны Запада в гонке гиперзвуковых вооружений. По его словам, российский ВМФ получит несколько новых кораблей, а ядерный арсенал страны будет модернизирован более чем на 90%. Кроме того, в 2022 году на вооружение поступят новые гиперзвуковые ракеты «Циркон».

«Россия сейчас является лидером в области технологий гиперзвукового оружия: Москва намерена вложить 3,8 миллиарда долларов в его разработку. Другие страны пока лишь подступают к созданию таких технологий», — говорится в статье.

Подчеркивается, что на сегодняшний день в РФ идет работа над более чем 150 военными проектами. Речь идет о технологиях искусственного интеллекта и беспилотной технике, которая позволяет вести дистанционные сражения.

Ранее сообщалось, что Пентагон призвал оборонные предприятия ускорить разработку гиперзвукового оружия. В США признались в серьезном отставании в создании подобного оружия от своих конкурентов.