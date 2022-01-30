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Шугалей ответил на голословные обвинения главы МИД Франции: Россия работает в Мали бескорыстно

Весь мир
Шугалей ответил на голословные обвинения главы МИД Франции: Россия работает в Мали бескорыстно
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 января. Париж пытается отвлечь внимание мировой общественности от собственных преступлений в Мали с помощью обвинений в адрес России. Такое мнение озвучил руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью для газеты Journal du Dimanche обвинил отечественных инструкторов в разграблении сырьевой базы африканского государства.

«Мне многое приходилось видеть и слышать в последнее время, но до сих пор не могу привыкнуть к истеричному поведению некоторых европейских дипломатов. Заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ив Ле Дриана о русских в Мали как раз из этой серии. Министр, бросаясь фразами о том, что в Мали российская «ЧВК Вагнера» защищает существующую там политическую систему в обмен на использование ресурсов этой страны, видимо, пытается отвлечь внимание от очередного внешнеполитического провала французской политики в Африке», — заявил социолог.

Шугалей ответил на голословные обвинения главы МИД Франции: Россия работает в Мали бескорыстно
wikipedia.org / Жан-Ив Ле Дриан

Шугалей отметил, что поведение России на геополитической арене кардинально отличается от деятельности представителей Елисейского дворца. Европейские государства никогда не считались с интересами африканских стран:

«Замечу господину Ле Дриану, что Россия не подписала в последние годы с малийскими властями ни одного соглашения об использовании ресурсов этой страны. Россия, в отличие от той же Франции, работает в Мали совершенно бескорыстно, понимая, что если не помочь в справедливой борьбе с терроризмом, если не создать боеспособные силы безопасности сегодня, то завтра может быть поздно.

Рядовые французы становятся заложниками интриг политиков с Елисейского дворца. Реальная цена этих интриг — антифранцузские настроения по всей Африке и ограбление африканских стран, растаскивание их ресурсов, погружение их в бесконечные террористические кризисы».

Шугалей ответил на голословные обвинения главы МИД Франции: Россия работает в Мали бескорыстно
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Социолог отметил, что можно проследить некую шаблонность действий стран коллективного Запада. Сценарий, происходящий в Мали, ранее был использован не в одной стране материка.

Это политика не только Франции, но и других западных акторов. В этом плане даже не приходится усердствовать в поиске примеров. Скажем, госпожа Стефани Уильямс, прикрываясь статусом главы миссии ООН по Ливии, уже много лет обеспечивает практически открытое ограбление нефтедоходов этой страны.

Уходить с этого поста, даже после откровенных провалов в исполнении своих обязанностей, она не собирается. Однако ни одного заявления в отношении деятельности Стефани Уильямс от французского министра иностранных дел Франции не последовало. Налицо двойные стандарты политики Ле Дриана. Поэтому, господин министр, лучше бы Вам заткнуться и перестать позорить французский народ», — резюмировал он.

Ранее руководитель ФЗНЦ прокомментировал ситуацию в Буркина-Фасо. По его мнению, третий по счету крупный военный переворот свидетельствует о начале этапа нового освобождения Африки.

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