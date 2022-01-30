Тренер Родионенко опроверг заявление гимнаста Далалояна о завершении карьеры

Москва, 30 января. Наставник сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко опроверг информацию о том, что гимнаст Артур Далалоян завершил спортивную карьеру, а его заявление в социальной сети Instagram объяснил чрезмерной эмоциональностью.

По словам специалиста, Далалоян отличается эмоциональностью и возбудимостью. Он указал на то, что олимпийские чемпионы не должны себя так вести.

«У него, наверное, есть определенные проблемы, сложности, на душе что-то накипело. Возможно, семейные проблемы. Он очень возбудимый, что-то там выдал. Что теперь, на каждый пост реагировать? Олимпийских чемпионов так не воспитывают. Пусть он сам объяснит, что к чему», — передает РИА Новости слова Родионенко.

Ранее 25-летний гимнаст опубликовал пост в своем Instagram-аккаунте, где намекнул на вероятное окончание профессиональной карьеры, чтобы сосредоточиться на себе и семье.