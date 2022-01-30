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Экстрасенс Татьяна Ларина раскрыла три секрета, которые помогут притянуть деньги

Общество
Экстрасенс Татьяна Ларина раскрыла три секрета, которые помогут притянуть деньги
freepik.com

Москва, 30 января. Многие люди хотят улучшить свое финансовое положение, но не знают, как это сделать. Участница шоу «Битва экстрасенсов» Татьяна Ларина раскрыла секрет, как стать магнитом для денег.

По словам медиума, большинство не верит в осознанное обращение с тонкими энергиями, хотя именно в этой сфере кроются ключи к изобилию. В данном случае речь идет об окружающей незримой силе, которую различные народы называют по-разному: у индусов это прана, у китайцев — ци, а для гавайцев — манна.

«Первый закон энергии денег гласит: "Энергия изобилия послушна вниманию". От нашей внимательности, от нашей сосредоточенности зависит то, какой энергией — бедности или богатства — мы "зарядим" нашу жизнь. Внимание есть контроль над мыслями и желаниями», — написала Ларина на своей странице в Instagram.

Экстрасенс Татьяна Ларина раскрыла три секрета, которые помогут притянуть деньги
freepik.com /

Экстрасенс призвала не стесняться мечтать о деньгах, направив энергию в это русло. Для этого важно думать об энергии процветания без стыда и стеснения, отметила она.

«Второй закон денег: "Любой мой посыл вернется ко мне". Чтобы привлечь деньги, надо стать чем-то вроде магнита для них: нужно обратить на себя их "внимание". Примеры: аффирмации, шепотки на деньги! Да-да! До какого-то времени они работают, но это не панацея!» — заявила Ларина.

Третьим секретом оказалось простое правило: нельзя находиться в состоянии должника. Однако если вдруг в этом возникла необходимость, расплачиваться нужно с радостью. Ларина объяснила, что тот, кто возвращает долг с положительными эмоциями, обязательно станет богаче. Этому поспособствует энергия радости, которая привлечет энергию денег.

Астрологи ранее назвали пять знаков зодиака, которые получат шанс разбогатеть в феврале 2022 года. Так, неожиданная удача может улыбнуться Овнам, Водолеям и Стрельцам.

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