Кедми: ответ России на самые сильные санкции привел США в замешательство

Вашингтон, 30 января. Контругроза Москвы в ответ на обещание ввести самые мощные санкции со стороны Вашингтона заставила американское руководство всерьез задуматься о смене приоритетов во внешней политике.

По крайне мере США придется отказаться от санкционной политики против РФ, так как американцам дали понять, чем это может закончиться. По факту, американская верхушка пришла в замешательство после того, как в Москве отреагировали на угрозу новых санкций.

Об этом в эфире YouTube-канала ITON-TV сообщил военный эксперт Яков Кедми, комментируя ситуацию вокруг требований Москвы по гарантиям безопасности и официального ответа США. Он отметил, что сейчас все зависит от решения российского руководства — либо РФ перейдет к следующему этапу принуждения американцев к миру с применением военно-технических средств, о которых столько говорили дипломаты, либо увидит какой-то смысл в дальнейших переговорах.

ФБА «Экономика сегодня» /

По словам Кедми, Вашингтон потерял последние рычаги давления на Россию, особенно в процессе переговоров о нерасширении НАТО. Последнюю ставку США делали на некие самые сильные санкции, которые якобы должны нанести сокрушительный удар российской экономике. Однако лаконичный ответ Москвы на обещание новых ограничений превентивно отбил у американцев всякое желание прибегать к своим традиционным методам. Хуже всего для США то, что они понятия не имеют, как именно отреагирует Россия, понимая лишь, что может быть очень больно.

«Сейчас Россия обдумает, есть ли смысл продолжать с США переговоры по пунктам, которые не имеют отношения к главной проблеме, и перейдет к следующей стадии, то есть применению военно-технических средств. А тут все зависит от фантазии. Главное, что в США не знают, когда Россия даст свой ответ, каким он будет, с какой стороны укреплять оборону. Все карты в руках у Путина. Пока Вашингтон может только угрожать очередными страшными санкциями, но и это продлилось недолго. В Москве на днях заявили, что ответ на санкции, какими бы они ни были, для Соединенных Штатов будет катастрофическим. Что они имели в виду, никто не знает. То есть в ответ на ужас-ужас США предупредили: «а у вас будет катастрофа». Само это предупреждение уже можно считать действенным ответом, так как оно привело американцев в замешательство. Они не знают, что делать и что их ждет», — проанализировал ситуацию Яков Кедми.

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