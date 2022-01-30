Глобальные продажи полупроводников в 2021 году выросли на 19%

Москва, 30 января. Мировой рынок полупроводников по итогам 2021 года превысил 554,1 млрд долларов, увеличившись на 19% по сравнению с ковидным 2020-м, следует из отчета исследовательской компании Counterpoint Research.

Наибольший рост пришелся на секторы памяти и проектирования интегральных схем. Крупнейшим производителем признана южнокорейская компания Samsung, выручка которой составила 81,3 млрд долларов. В прошлом году концерн продемонстрировал хорошие результаты на рынке флэш-памяти DRAM и NAND.

На втором месте в рейтинге оказалась американская компания Intel, лидирующая в 2020 году. В 2021-м выручка от продажи микросхем составила 79 млрд долларов, что только на 1,5% превосходит уровень 2020 года. И замыкает тройку лидеров еще один южнокорейский производитель SK Hynix с выручкой 37,1 млрд долларов.

Экономика США, тем временем, потеряла 240 млрд долларов из-за дефицита электронных компонентов. Перебои с поставками повлияли на работу и выручку предприятий, которые специализируются на производстве электронных систем для автомобилестроения и другой крупной промышленности.