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Глобальные продажи полупроводников в 2021 году выросли на 19%

  /   Обновлено: 30 января 2022 14:39
Экономика
Глобальные продажи полупроводников в 2021 году выросли на 19%
pixabay.com

Москва, 30 января. Мировой рынок полупроводников по итогам 2021 года превысил 554,1 млрд долларов, увеличившись на 19% по сравнению с ковидным 2020-м, следует из отчета исследовательской компании Counterpoint Research.

Наибольший рост пришелся на секторы памяти и проектирования интегральных схем. Крупнейшим производителем признана южнокорейская компания Samsung, выручка которой составила 81,3 млрд долларов. В прошлом году концерн продемонстрировал хорошие результаты на рынке флэш-памяти DRAM и NAND.

На втором месте в рейтинге оказалась американская компания Intel, лидирующая в 2020 году. В 2021-м выручка от продажи микросхем составила 79 млрд долларов, что только на 1,5% превосходит уровень 2020 года. И замыкает тройку лидеров еще один южнокорейский производитель SK Hynix с выручкой 37,1 млрд долларов.

Экономика США, тем временем, потеряла 240 млрд долларов из-за дефицита электронных компонентов. Перебои с поставками повлияли на работу и выручку предприятий, которые специализируются на производстве электронных систем для автомобилестроения и другой крупной промышленности.

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samsung мировой рынок продажи полупроводников
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