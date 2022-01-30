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Министр Бермингем: Австралия не будет участвовать в разрешении кризиса на Украине

  /   Обновлено: 30 января 2022 14:38
Политика
Министр Бермингем: Австралия не будет участвовать в разрешении кризиса на Украине
Федеральное агентство новостей

Канберра, 30 января. Канберра воздержится от участия в разрешении украинского кризиса. Об этом заявил австралийский министр финансов Саймон Бермингем.

По его словам, австралийские власти на данный момент продолжают оказывать Украине всяческое содействие. Соответствующее заявление министр сделал во время брифинга.

«Мы крайне ясно дали понять, что Австралия не будет развертывать военные силы в связи с Украиной, что мы не будем принимать непосредственное военное участие в такого рода конфликте», — подчеркнул глава минфина.

Запад форсирует в СМИ сообщения о якобы нападении Российской Федерации на Украину. Однако в Кремле заявили, что никакой угрозы со стороны Москвы для Киева нет.

Ранее сообщалось, что телефонная беседа президентов США и Украины Джозефа Байдена и Владимира Зеленского оказалась провальной. Об этом рассказал экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп на выступлении перед сторонниками.

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украина австралия кризис
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