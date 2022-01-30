Компания Tesla сообщила о снижении средней цены производства авто

Остин, 30 января. Цена на производство одного экземпляра Tesla сократилась до 36 тыс. долларов, пишет китайское издание Mydrivers со ссылкой на отчетность американской корпорации.

Согласно данным последнего годового финансового отчета, средний ценник производства одной машины заметно снизился. В концерне подчеркивают, что в сумму из 36 тыс. долларов входят все расходы, которые связаны с производством, но сюда не включаются накладные расходы, траты при продажах, а также маркетинг.

При этом представители Tesla в китайских социальных сетях ранее указывали, что затраты организации на рекламу практически нулевые, так как автопроизводитель в большей степени ориентируется на сарафанное радио.

«Мы считаем, что наши текущие проекты, в том числе литье деталей кузовов, производство аккумуляторов типа 4680 и многие другие проекты, помогут нам продолжать минимизировать себестоимость продукции», — утверждают в концерне из США.

По данным отчета, Tesla в IV квартале получила общую валовую прибыль в районе 4,847 млрд долларов. Прибыль с каждого транспортного средства составила 30,6%. Например, прибыль с машин Porsche достигает 16,7%, а с Ferrari — 18%. Финансовый документ компании стал лучшим с точки зрения результативности и доходности за последние 19 лет.