Россиянам рассказали, как увеличить доход от сдачи жилья в аренду

Москва, 30 января. Владельцы жилья могут значительно увеличить свой доход, если перейдут с помесячной сдачи квартиры на посуточную, рассказал «Российской газете» гендиректор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

По его словам, сдавать квартиру посуточно в полтора или даже два раза выгоднее, чем на долгий срок. Например, сейчас средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве составляет 40 тысяч рублей в месяц. Снять квартиру на сутки при этом стоит около 3 тысяч рублей. Таким образом, при заполняемости в 70% владелец жилья может зарабатывать 60-80 тысяч рублей в месяц. В регионы цифры ниже, однако пропорции примерно одинаковые, подчеркнул Кузнецов.

Он отметил, что при сдаче квартиры в посуточную аренду необходимо учитывать несколько нюансов. Например, ее месторасположение. По словам эксперта, такая квартира должна располагаться, если не в центре, то вблизи объектов социальной и коммерческой инфраструктуры.

Альтернативой квартиры для арендатора выступает номер в отеле, поэтому интерьер должен не уступать гостиничному. Помимо этого, в квартире должны быть Wi-Fi, собственная кухня, посуда, чайник, утюг с гладильной доской, шампунь и другие туалетные принадлежности. Также арендодатель должен позаботиться о таких вещах, как чай, кофе, сахар, подсолнечное масло, салфетки и губки.

«Чем лучше обустроена квартира, тем чаще она будет попадать в результаты поиска, так как люди обычно ищут жилье, используя фильтры», — объяснил Юрий Кузнецов.

Аналитики ЦИАН ранее сообщили, что аренда жилья стала выгоднее в России, чем покупка собственной квартиры в кредит. Снять жилье в 16 крупнейших городах страны оказалось на 33% дешевле ежемесячного платежа по ипотеке.