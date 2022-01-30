Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 15:53
15:53
Общество
Ученые Лондонского университета предупредили о риске смерти молодых мужчин во время секса
15:51
Общество
Автобусы в Петербурге начали ездить другими маршрутами из-за снега
15:49
Общество
Ефим Шифрин почтил память Леонида Куравлева
15:46
Происшествия
Французского полицейского заподозрили в убийстве возлюбленной
15:45
Спорт
Российский лыжник Большунов не уверен, что пробежит все гонки на ОИ-2022
15:43
Происшествия
Один человек погиб в результате шторма на севере Германии
15:42
Общество
Потерявшего память жителя Брянской области нашли на Эльбрусе и вернули родственникам
15:41
Политика
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью актера Куравлева
15:41
Общество
Врач Поздняков заявил, что COVID-19 превращается в обычную респираторную инфекцию
15:39
Общество
Почему подорожает хлеб, или Новые преступлении России против человечества. Колонка Голоса Мордора
Все новости

Россиянам рассказали, как увеличить доход от сдачи жилья в аренду

Экономика
Россиянам рассказали, как увеличить доход от сдачи жилья в аренду
pixabay.com  /  Schluesseldienst

Москва, 30 января. Владельцы жилья могут значительно увеличить свой доход, если перейдут с помесячной сдачи квартиры на посуточную, рассказал «Российской газете» гендиректор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

По его словам, сдавать квартиру посуточно в полтора или даже два раза выгоднее, чем на долгий срок. Например, сейчас средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве составляет 40 тысяч рублей в месяц. Снять квартиру на сутки при этом стоит около 3 тысяч рублей. Таким образом, при заполняемости в 70% владелец жилья может зарабатывать 60-80 тысяч рублей в месяц. В регионы цифры ниже, однако пропорции примерно одинаковые, подчеркнул Кузнецов.

Он отметил, что при сдаче квартиры в посуточную аренду необходимо учитывать несколько нюансов. Например, ее месторасположение. По словам эксперта, такая квартира должна располагаться, если не в центре, то вблизи объектов социальной и коммерческой инфраструктуры.

Альтернативой квартиры для арендатора выступает номер в отеле, поэтому интерьер должен не уступать гостиничному. Помимо этого, в квартире должны быть Wi-Fi, собственная кухня, посуда, чайник, утюг с гладильной доской, шампунь и другие туалетные принадлежности. Также арендодатель должен позаботиться о таких вещах, как чай, кофе, сахар, подсолнечное масло, салфетки и губки.

«Чем лучше обустроена квартира, тем чаще она будет попадать в результаты поиска, так как люди обычно ищут жилье, используя фильтры», — объяснил Юрий Кузнецов.

Аналитики ЦИАН ранее сообщили, что аренда жилья стала выгоднее в России, чем покупка собственной квартиры в кредит. Снять жилье в 16 крупнейших городах страны оказалось на 33% дешевле ежемесячного платежа по ипотеке.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Россиянам рассказали, как увеличить доход от сдачи жилья в аренду
жилье доходы аренда жилья
Комментировать