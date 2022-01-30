Кулеба пожаловался на ослабление украинской экономики из-за паники вокруг «обострения»

Киев, 30 января. Тревога из-за «накаливания» ситуации с Украиной вредит экономической сфере государства. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

В последнее время на Западе все чаще говорят о «нападении» Москвы на Киев. При этом РФ неоднократно отвергала подобные заявления и указывала, что иностранная риторика используется как предлог для расширения НАТО. Кулеба подчеркнул, что истерия вокруг Украины негативно сказывается на самом государстве

«Мы уже страдаем экономически и ослабеваем из-за распространяемой в обществе паники», — подчеркнул дипломат в интервью Vice.

Ранее глава МИД Украины заявил о наступлении «момента истины» во взаимоотношениях Киева и Берлина. Поводом стал отказ Германии от поставок летательных вооружений стране.