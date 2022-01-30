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ЦСКА почтил память актера Леонида Куравлева

Общество
ЦСКА почтил память актера Леонида Куравлева
Global Look Press  /  Lev Ilyin/Global Look Press

Москва, 30 января. Футбольный клуб ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью актера Леонида Куравлева. О смерти артиста стало известно 30 января.

Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни после длительного лечения пневмонии. Клуб ЦСКА почтил память артиста в траурном обращении к его родственникам.

«В возрасте 85 лет ушел из жизни прославленный актер, преданный болельщик армейского клуба Леонид Куравлев. ПФК ЦСКА выражает соболезнования родным и близким Леонида Вячеславовича», — сказано в сообщении клуба в Twitter.

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев находился в тяжелом состоянии незадолго до смерти. Он не приходил в сознание и был переведен в хоспис сразу после выписки из больницы.

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