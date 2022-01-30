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Коронавирусные ограничения вызвали замедление деловой активности в Китае

Экономика
Коронавирусные ограничения вызвали замедление деловой активности в Китае
wikipedia.org  /  Charlie fong

Пекин, 30 января. Рост производственной активности в КНР замедлился в январе из-за ограничений в связи со всплеском заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальную статистику.

Так, официальный индекс PMI в производственном секторе Китая, измеряющий степень ежемесячной активности менеджеров по закупкам, в январе опустился до 50,1 относительно 50,3 в декабре. На это указывают данные Национального бюро статистики (NBS).

Субиндекс PMI по производству составил 50,9 по сравнению с декабрьским 51,4. Индекс новых заказов рухнул до 49,3 с 49,7. Официальный композитный PMI, объединяющий производство и услуги, достиг 50,1 в январе по сравнению с 52,2 в декабре.

Китайская экономика в 2021 году продемонстрировала рост на 8,1%. Тем не менее темпы ее роста к концу года существенно сократились.

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китай коронавирус деловая активность
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