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Болельщица спрыгнула с трибуны на корт во время финала Australian Open

  /   Обновлено: 30 января 2022 14:20
Спорт
Болельщица спрыгнула с трибуны на корт во время финала Australian Open
Global Look Press  /  Frank Molter/dpa

Мельбурн, 30 января. Болельщица спрыгнула с трибуны на корт во время второй партии финала Открытого чемпионата Австралии по теннису между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.

В руках девушки был плакат с надписью: «Остановите задержание беженцев» — это отсылка к скандалу вокруг первой ракетки мира Новака Джоковича, которого в начале января поместили в иммиграционный изолятор.

Напомним, сербский теннисист Новак Джокович 5 января прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open — 2022. На следующий день его поместили в иммиграционный изолятор, потому что власти этой страны усомнились в причинах медицинского отвода спортсмена от прививки против COVID-19, его австралийская виза была аннулирована. Через четыре дня Джокович был освобожден из изолятора по решению федерального суда, но глава министерства по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу 20-кратного победителя турниров Большого шлема. Джоковича депортировали из Австралии 17 января.

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даниил медведев australian open Рафаэль Надаль
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