Болельщица спрыгнула с трибуны на корт во время финала Australian Open

Мельбурн, 30 января. Болельщица спрыгнула с трибуны на корт во время второй партии финала Открытого чемпионата Австралии по теннису между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.

В руках девушки был плакат с надписью: «Остановите задержание беженцев» — это отсылка к скандалу вокруг первой ракетки мира Новака Джоковича, которого в начале января поместили в иммиграционный изолятор.

Напомним, сербский теннисист Новак Джокович 5 января прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open — 2022. На следующий день его поместили в иммиграционный изолятор, потому что власти этой страны усомнились в причинах медицинского отвода спортсмена от прививки против COVID-19, его австралийская виза была аннулирована. Через четыре дня Джокович был освобожден из изолятора по решению федерального суда, но глава министерства по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу 20-кратного победителя турниров Большого шлема. Джоковича депортировали из Австралии 17 января.