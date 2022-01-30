Почему подорожает хлеб, или Новые преступлении России против человечества. Колонка Голоса Мордора

Британская газета The Times бьет тревогу: грядет мировой голод. И стоит ли задаваться вопросом, а кто в этом виноват? Можно даже не разбираться, почему это конкретно случится, и сразу обвинить Россию, но надо отдать должное журналистам The Times — они озаботились подробным разъяснением.

В общем, мир будет голодать, потому что ожидается неурожай зерновых, из-за нехватки удобрений. А удобрений недостаточно из-за запредельных цен на природный газ, который является для многих видов удобрений основным сырьем. Вы же помните, как с самого начала газового кризиса во многих странах, в частности в Великобритании, стали закрываться заводы по производству удобрений? А еще в Прибалтике и вроде бы во Франции.

И теперь мы подходим к главному — к обвинению в этом России. А тут все просто, и долго думать не надо. Если вы почитаете иностранную прессу, например польскую, то вы сразу поймете, что рост цен на газ спровоцировала Россия, перекрыв вентиль в самый ответственный момент.

И бесполезно говорить о том, что Россия выполняет все контрактные поставки точно и в срок — это неважно. Виновата Россия — и все.

И вот теперь — еще более страшные новости. Мировой голод, нехватка зерна. А ведь это не только хлеб, это корма для скота, сырье для пищевой промышленности, в общем — основной пищевой источник человечества, который заменить практически нечем. И то, что миру грозит его нехватка, — это уже настоящее преступление, совершенное Россией.

Именно так и видят эту новость многочисленные читатели The Times, и долго убеждать их в этом не надо. Они уже привыкли, что Россия виновата абсолютно во всем, так что и это обвинение вполне себе логично. Хотя логичным можно назвать и еще одно обвинение, прозвучавшее в издании Daily Star. Там, со ссылкой на какого-то исследователя НЛО, работавшего на британское министерство обороны, пишут, что инопланетяне боятся прилетать на Землю из-за милитаризма Путина. Очень серьезное обвинение, так как понятно, что в данном случае теряет мир — новейшие, невиданные технологии, избавление от всех болезней и все такое прочее. Хотя такой новости могут обрадоваться американцы, ведь инопланетяне в их фильмах при любом вторжении сразу же занимаются уничтожением США.

Но вернемся к нашему хлебушку. Я лично считаю, что журналисты The Times недоработали: тему можно было развить еще дальше и сильнее обвинить обывателя в виновности России. Это просто. Достаточно сказать, что в самой России с производством удобрений полный порядок, а кроме того, Россия является одним из главных мировых поставщиков зерна. И тогда план выглядит куда более коварным и людоедским — ввергнуть мир в пучину голода, чтобы потом диктовать ему свою волю, продавая хлеб. Вот просто изуверство какое-то.

А теперь — серьезно. Насчет мирового голода, The Times, возможно, сильно преувеличивает. Да, проблемы будут, но они скорее будут выражаться в сильном росте цен на те продукты, которые так или иначе связаны с зерном. Даже если теоретически зерна хватит, спекулянты на биржах воспользуются истерикой и цены взвинтят. И, конечно, это очень сильно ударит по карману обывателя, того самого, которого журналисты The Times пугают Россией.

Собственно, именно для этого и пугают, чтобы переложить вину за глупость и недальновидность своих политиков на Россию, обвинив ее в мировом газовом кризисе. Обыватель не будет задумываться и искать настоящие причины, ведь такие издания, как The Times, пользуются непререкаемым авторитетом.

Но реальность — проще и страшнее. Никакая Россия не виновата в том, что творится с мировыми ценами на газ. Наоборот — Россия давно предупреждала об этом и выступала за стабильность цен, против того, чтобы газ становился биржевым товаром, так как во многом он является сейчас тем же хлебом для промышленности и энергетики. Жизненно важный товар, цены на который необходимо контролировать, так как от них зависит слишком много. Россия выступала за поставки газа по стабильным ценам на основе долгосрочных контрактов, но в западном подходе к этому вопросу первую скрипку играло не здравомыслие, а русофобия.

Федеральное агентство новостей /

Евросоюз долгое время твердил, что нужно отказываться от российского газа, диверсифицировать поставки, и для этого в первую очередь необходимо начать торговать газом на бирже. Даже польская газовая компания судилась из-за этого с «Газпромом» и выиграла суд. А теперь та же самая компания просит у того же «Газпрома» снизить цену на газ!

Евросоюз, который собрался отказываться от российского газа, теперь требует от России увеличения поставок. Но и тут присутствует шизофрения, ибо до сих пор не сертифицирован «Северный поток — 2».

И вот что же им остается делать? Конечно же — обвинять Россию. Во всем. В том, что миру грозит мировой голод, в том, что в Канаде водители грузовиков устроили масштабную акцию протеста, из-за которой даже премьер Джастин Трюдо убежал из Оттавы, и в том, что на Землю не прилетают инопланетяне. И западный обыватель всему этому безоговорочно верит. Вы же помните известный стишок, который объясняет, кто виноват в том, что кошка бросила котят? Вот этот стишок и можно публиковать на страницах всех западных изданий вместо статей, объясняющих виновность России. Можно сэкономить много денег, чтобы рост цен на зерно не так сильно ударил по карману.

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